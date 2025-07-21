كتب: محمود عبده

في زمن تتسارع فيه وتيرة الحياة وتتزايد الضغوط النفسية، أصبح الحديث عن الأمراض النفسية أمرا مألوفا، لا سيما مع ازدياد الوعي بأهمية الصحة العقلية.

إلا أن ما يجهله كثيرون هو أن بعض هذه الاضطرابات النفسية قد تكون غريبة إلى حد لا يصدق، تتجاوز الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل الشائعة لتدخل في نطاق اللامعقول، وربما المثير للرعب أو الدهشة.

نرصد في هذا التقرير مجموعة من أغرب الاضطرابات النفسية التي وثقها موقع wonderslist، والتي تتفاوت خطورتها بين ما هو عابر ومثير للذهول، وما قد يهدد حياة المصاب بها أو يعزله عن الواقع تماما.

1. متلازمة باريس

قد يظن البعض أن زيارة باريس تجربة حالمة، لكن لبعض السائحين خصوصا من اليابان، يتحول الحلم إلى صدمة نفسية حادة.

يعاني المصابون من الغثيان، الانهيار، وحتى الهلوسة، نتيجة التباين الصادم بين الصورة الوردية التي رسموها عن باريس وبين الواقع المزدحم والضوضاء الذي يواجههم.

2. التهام الذات

يبدأ الأمر بقضم الأظافر، ثم يتطور تدريجيا إلى عض أجزاء من الجسد مثل الأصابع أو الشفاه، كما يفقد المريض السيطرة على نفسه، ويجد راحة نفسية في إيذاء جسده، قبل أن يدخل في دوامة نفسية يصعب الخروج منها دون تدخل علاجي مكثف.

3. وهم كوتار

من أغرب الاضطرابات النفسية التي تم توثيقها في القرن التاسع عشر، حيث يشعر المصاب بأنه ميت، أو أن أعضاء جسده لا تعمل أو حتى غير موجودة، وفي الحالات المتقدمة، يرفض المريض الطعام أو الرعاية ظنا منه أن جسده لم يعد يستحقها.

4. متلازمة ستندال

مرض غريب يصيب عشاق الفنون والإبداع، كما يمكن أن تؤدي رؤية لوحة فنية بديعة إلى تسارع نبضات القلب، دوخة، بل وحتى الإغماء.

5. رهاب الذكور

مرض نفسي يستهدف النساء تحديدا، حيث يشعرن برعب شديد من التفاعل مع الرجال، ويهربن من فكرة الزواج أو حتى التواصل الاجتماعي مع الذكور.

6. هوس الكتب (الببلومانيا)

يبدو حب الكتب عادة حميدة، لكن حين يتحول إلى هوس بجمع المئات وربما الآلاف من الكتب دون قراءتها، فنحن أمام اضطراب يفقد الإنسان التوازن بين الاهتمام والهوس.

7. متلازمة ديوجانس

المصابون بهذه المتلازمة ينعزلون عن العالم، يهملون نظافتهم الشخصية، ويصابون بالضعف الجسدي والخرف تدريجيا، وقد يعيشون وسط الفوضى دون وعي بخطورة ما يفعلون.

8. هوس العشق

يتخيل المريض أنه على علاقة عاطفية سرية مع شخصية مشهورة، ويفسر كل تصريح أو ظهور إعلامي له على أنه رسالة خاصة.

9. نتف الشعر

من الاضطرابات التي تصيب الأطفال والمراهقين، حيث يقوم الشخص بنتف شعره من الرأس أو الوجه أو الجسم، ويشعر براحة لحظية سرعان ما تتبعها نوبة ندم أو إحباط.

10. متلازمة بوانثروبي

من أغرب ما وثق الطب النفسي، حيث أن المصاب يعتقد بأنه بقرة أو ثور، وقد يزحف على أربع، بل ويحاول أكل الحشائش.