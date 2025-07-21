ما أخطر أنواع الحساسية؟.. طبيبة تكشف

تشير الدكتورة ناديجدا لوجينا، أخصائية المناعة والحساسية، إلى أن حساسية الأدوية تعد من أخطر أنواع الحساسية، وأكثرها تطورا وسرعة في الظهور.

وتوضح قائلة: "إذا ظهرت هذه الحساسية في مرحلة الطفولة المبكرة، فقد تعاود الظهور فجأة بعد مرور 50 عاما مثلا، على شكل صدمة تأقية، ذلك لأن الجهاز المناعي يحتفظ بهذه المعلومات في ذاكرته المناعية، وتتشكل في الجسم خلايا مسؤولة – وهي الخلايا اللمفاوية. وعند مواجهة الدواء أو المادة الغذائية المسببة، تنشط هذه الخلايا مباشرة، دون أي تحليل"، صحيفة "إزفيستيا".

ووفقا لها، يمكن علاج هذه الحالة باستخدام الخلايا اللمفاوية الذاتية.

وتضيف: "تنتج الخلايا اللمفاوية الأجسام المضادة، أي أنه عند التعرض لمسببات الحساسية لاحقا، لا يكون الأمر خطيرا، لأن الجسم يكون محميا بالفعل".

وتؤكد الطبيبة أن جميع أنواع الحساسية قابلة للعلاج، شريطة تشخيصها في الوقت المناسب.

وتشير لوجينا إلى أن أقوى مسببات الحساسية هي حبوب لقاح شجرة البتولا، إذ يمكن أن تؤدي هذه الحساسية إلى عدم تحمّل مجموعة واسعة من الفواكه ذات النواة، مثل المشمش، والأفوكادو، والكيوي، والكرز، وغيرها.

من جانبه، يشير الدكتور عزيزبيكوف بوتيروف، أخصائي الحساسية والمناعة، إلى أن حبوب لقاح عشبة الدمسيسة، المعروفة أيضا باسم عشبة الخنازير (Ambrosia)، تحتوي على بروتينات شديدة الحساسية، وقد يؤدي حتى تركيزها المنخفض جدا إلى رد فعل تحسسي قوي لدى بعض الأشخاص.