كيف تزيد الشعور بالرضا عن وزنك؟.. 4 طرق تساعدك

يُعدّ الشعور بعدم الرضا عن المظهر الخارجي شائعاً جداً، وفي الواقع، أفاد ما يقرب من 80% من الأمريكيين بأنهم يشعرون بعدم رضاهم عن مظهر أجسامهم أحياناً، وفق استطلاع أجرته شركة إبسوس، وكان هذا الشعور بعدم الرضا أشدّ ما يكون عند النظر في المرآة.

وتفيد استطلاعات أخرى بأن الوزن هو مبعث القلق الأساسي، عندما يتعلق الأمر بالمظهر، فلماذا إذن ينتشر القلق بشأن الوزن إلى هذا الحد؟.

التحيز تجاه الوزن

على الرغم من وجود العديد من العوامل المؤثرة، إلا أن أحدها - التحيز تجاه الوزن - يلعب دوراً بارزاً في انشغالنا بمظهر أجسامنا.

وتوضح الدكتورة ريبيكا بول، من جامعة كونيتيكت، السبب قائلة: " إذا لم تُطابق معايير المجتمع لحجم الجسم، فهذا يعني ضمناً أنك كسول، أو تفتقر إلى قوة الإرادة، وهذه الرسائل الضارة المتعلقة بالتحيز في الوزن تتسرب إلى نفسيتنا، ونستوعبها، ما يجعلنا نكره ما نراه في المرآة".

التعاطف مع الذات لمكافحة التحيز في الوزن

بحسب "ليفينج سترونج "، تنصح بول بـ 4 طرق لتعزيز التعاطف مع الذات، ومكافحة التحيز الأثر النفسي للتحيز في الوزن.

لستَ مسؤولاً عن معتقدات الآخرين

تقول بول: "بدلاً من لوم نفسك على تعليقات الآخرين المُسيئة أو المُنتقدة لوزنك أو حجمك، ذكّر نفسك بأنك لست مسؤولاً عن سلوك الآخرين أو مواقفهم".

مثلاً، قد تقول لنفسك: "تعليقاتهم تُعبّر عن شخصياتهم أكثر بكثير مما تُعبّر عني". أو "لا أستطيع التحكّم فيما يقوله الآخرون لي، لكن يُمكنني التحكّم في ردّ فعلي".

تأمّل فيما تُحبّه في نفسك

تقول بول: "بدلاً من مُعاقبة نفسك، أظهر بعض اللطف مع نفسك من خلال التأمّل فيما تُحبّه وتُقدّره في جسدك".

مثلاً، قد تقول: "أُقدّر أن جسدي سمح لي بإنجاب الأطفال". "أنا ممتنّ لذراعيّ اللتين تُتيحان لي معانقة أحبائي". • "أحب كل ما يفعله جسدي من أجلي".

تخلص من الحديث السلبي فوراً

تقول بول: "حاول أن تضبط نفسك قبل أن تبدأ في لوم نفسك. قبل أن تنتهي أفكارك السلبية، أوقفها".

مثلاً، قد تقول لنفسك: "الاستمرار في التفكير بهذه الطريقة مدمر وغير مفيد".، "أنا أحب نفسي بما يكفي لأتجنب إحباط نفسي"، و"اليوم سأكون صديقاً لجسدي".

عامل نفسك كصديق

تقول بول: "تخيل أن صديقك المفضل كان يعاني من تحيز الوزن ويشعر بالخجل أو ينخرط في لوم نفسه: ماذا ستقول له؟ دوّن هذه العبارات واستخدمها لنفسك".

وتضيف أنه قد يكون من الأسهل توليد هذه الأفكار عندما تفكر في كيفية دعم صديق في هذا الموقف. ذلك لأن الكثير منا أكثر قدرة على إظهار اللطف تجاه أحبائهم من أنفسهم.