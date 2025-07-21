نوع حلوى شهير يقدم فوائد صحية للقلب

تصنف الحلويات عادة ضمن فئة الأطعمة غير الصحية، لكن هناك صنفا منها يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، هو الشوكولاتة.

بعض المكوّنات الرئيسية في الشوكولاتة، أو الكاكاو، توفر هذه الفوائد، وخاصة الفلافونويدات، والتي توجد أيضاً في التوت الأزرق والفراولة، وتميل الشوكولا الداكنة إلى احتواء أعلى نسبةٍ من الفلافونويدات، والتي يُمكن أن تُخفّض ضغط الدم بشكلٍ كبيرٍ مع استهلاكها أسبوعياً بانتظام.

والفلافونويدات هي أيضا مضادات أكسدة قوية، تساعد في تقليل تلف الخلايا، ما يقلل من علامات الشيخوخة، ويحمي من بعض أنواع السرطان الناتجة عن هذا التلف.

تقليل خطر الجلطات

ووفق "سوري لايف"، وجدت أبحاث أن الفلافونويدات تلعب دوراً رئيسياً في تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم والسكتات الدماغية.

وفي إحدى الدراسات، التي بحثت في دور الكاكاو في ضغط الدم ووظائف الأوعية الدموية، وُجد أن مكون الفلافونويد البوليفينولي الطبيعي الموجود فيه مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

خفض الكوليسترول

وأظهرت أبحاث متزايدة أن تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال يمكن أن يساعد في خفض "الكوليسترول الضار"، والذي يرتبط بانسداد الشرايين.

كما وجدت دراسة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أنه عند تناول الشوكولا الداكنة مع اللوز يومياً، يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول الضار، بنسبة تصل إلى 7% في شهر واحد فقط.

ومن المهم التنويه أن هذه الفوائد تتطلب تناول الشوكولاتة باعتدال.

المغنيسيوم

تُعدّ الشوكولا مصدراً هاماً للمغنيسيوم، وخاصةً الداكنة منها، والتي تحتوي في المتوسط على حوالي 65 ملج من المغنيسيوم لكل حصة تبلغ 28 جراماً.

ويلعب المغنيسيوم دوراً حيوياً في عدد من وظائف الجسم، ويساعد في دعم وظائف العضلات والأعصاب، كما يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم.