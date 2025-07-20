دراسة تكشف خطورة نقص البيوتين للشعر والبشرة

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن أكثر من 50% من النساء يعانين من تساقط الشعر بدرجات متفاوتة خلال فترة سن اليأس.

وأوضحت الدراسة أن تراجع مستويات هرمون الإستروجين قد يؤدي إلى جفاف الجلد، ترهله، وظهور التجاعيد، كما يمكن أن يجعل الأظافر أكثر هشاشة وعرضة للتكسر.

ولا تقتصر أسباب تساقط الشعر وتلف الأظافر خلال انقطاع الطمث على التغيرات الهرمونية وحدها، حيث تعاني العديد من النساء في هذه المرحلة من نقص في الكمية الموصى بها يوميًا من البيوتين أو فيتامين B7، مما يسهم في تفاقم هذه المشكلات، وفقا لموقع "سوري لايف".

ووجدت الدراسة أن 47% من النساء اللواتي يمررن بانقطاع الطمث يشعرن بعدم الثقة. وتضيف "لكن، ليست الهرمونات وحدها هي المسؤولة دائماً".

كما أن نقص البيوتين، فيتامين ب7، يمكن أن يسبب أيضاً مشاكل في الشعر والبشرة والأظافر، ويفاقم هذه المشاكل في سن اليأس".

لذا يجب على النساء تناول 30 ميكروجرام من البيوتين يومياً.

نقص البيوتين وتساقط الشعر

ونقص البيوتين وُجد لدى 38% من النساء اللاتي اشتكين من تساقط الشعر.

عوامل نقص البيوتين

ومن المهم بشكل خاص التأكد من استعادة مستويات البيوتين خلال فترة انقطاع الطمث، حيث يمكن أن تؤدي عوامل مثل تناول بعض الأدوية، والإصابة بأمراض معوية مثل داء كرون، والتدخين، وشرب الكحول، والتقدم في السن، إلى نقصه".

مصادر البيوتين

ويمكن الحصول على البيوتين بشكل رئيسي من أطعمة مثل البيض المطبوخ، والمكسرات، والسردين، والكبد، والسلمون، والبروكلي، والموز، والفطر، والسبانخ، ويمكن أيضاً إنتاجه بكميات صغيرة بواسطة بكتيريا الأمعاء. وهو الفيتامين قابل للذوبان في الماء، لكن لا يمكن تخزينه في الجسم. لذلك، من المهم الحصول على ما يكفي منه يومياً.