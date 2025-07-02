لا تتوقع.. هذا ما يفعله شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية بعظامك

كتب – سيد متولي

يلجأ العديد من الأشخاص إلى شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية دون معرفة تأثير هذه العادة على الجسم، وتحديدا العظام.

وبحسب موقع "onlymyhealth"، قد تبقى المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية راكدة فترة طويلة، ما قد يسبب امتزاج المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك مع الماء الذي تتناوله، وهو الأمر الذي يهدد صحة عظامك.

ويرتبط شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية بضعف العظام، فهذه الزجاجات غالبا ما تحتوي على مادة كيميائية تسمى BPA (بيسفينول أ)، تؤثر على مستقبلات فيتامين د في الجسم، والتي تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، وعندما تؤثر مادة BPA عليها، لا يمكن امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، وبالتالي، لن تصل التغذية إلى العظام.

ومع عدم حصول عظامك على الكالسيوم الذي تحتاجه، حتى مع تناول أطعمة صحية أو مكملات غذائية، يزيد ذلك من احتمالية إصابتك بآلام المفاصل والكسور، لذلك يجب استخدام الزجاجات الزجاجية والفولاذية المقاومة للصدأ، مع عدم إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية القديمة.

مخاطر مادة بيسفينول أ

مادة BPA بيسفينول أ، قد تحاكي الهرمونات في الجسم وتعطل العمليات الطبيعية، كما قد تؤثر على طريقة استقلاب فيتامين د، الضروري لصحة العظام، إذا لم يعمل فيتامين د بشكل صحيح، فلن يتمكن الجسم من امتصاص الكالسيوم، ما قد يضعف العظام مع مرور الوقت.

كما أن ارتفاع مستويات مادة BPA بيسفينول أ في الجسم يرتبط بانخفاض كثافة المعادن في العظام، وخاصة لدى النساء، هذا يعني أن الأشخاص قد يعانون من ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.