هذا ما يحدث لكبدك عند تناول فنجان من القهوة صباحاً.. مفاجأة

كتب – سيد متولي

تناول فنجان قهوة في الصباح عادة يقبل عليها الملايين حول العالم، لكن هل تعرف تأثيرها على صحة الكبد؟.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن القهوة مفيدة لصحة الكبد، من الوقاية من أمراض الكبد إلى تحسين وظائفه، كما تقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد وفقا لدراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب.

تأثير تناول فنجان قهوة في الصباح على الكبد

كشفت دراسة أجراها الدكتور لو تشي من جامعة تولين في نيو أورليانز، ونشرت في مجلة القلب الأوروبية عام 2025، أن الأشخاص الذين يشربون القهوة صباحا كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 16٪، وأقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31٪.

ووجد الباحثون من من يشربون القهوة الصباحية ولكن باعتدال (2-3 أكواب) أو بكثافة (أكثر من 3 أكواب)، كان لديهم مخاطر أقل مقارنة بمن يشربون القهوة الخفيفة في الصباح (كوب واحد أو أقل) والذين استمتعوا بانخفاض أصغر في المخاطر.

فوائد شرب القهوة صباحا

وكشف الباحثون أن شرب القهوة صباحا يقلل من تأثيره على أنماط النوم مقارنة بشربها بعد الظهر أو المساء، ما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، كما يمكن أن تكون التأثيرات المضادة للالتهابات في القهوة أكثر فعالية في الصباح لأن هذا هو الوقت الذي يمكن أن تصل فيه مستويات الالتهاب إلى ذروتها، وهكذا، عندما تستهلكه بكميات معتدلة، فإن قهوتك الصباحية تحسن صحة الكبد.

فوائد القهوة لصحة الكبد بشكل عام

وكشفت تحليل لدراسات أُجريت بين عامي 1966 و2007، أن شرب كوبين من القهوة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 43٪، وذكرت دراسة أخرى أن القهوة تمنع تليف الكبد وتسرطنه، ولها تأثيرات مضادة للأكسدة على الكبد.

وفي دراسة نشرتها المكتبة الوطنية للطب، وجد أن خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي كان أقل بكثير لدى الأشخاص الذين يشربون القهوة مقارنةً بمن لا يشربونها، لأنها غنية بالمركبات النشطة بيولوجيا، بما في ذلك الكافيين وحمض الكلوروجينيك والتريجونيلين والديتربينات والميلانويدات.

ومن المعروف أن هذه المركبات لها فوائد عديدة، منها تأثيرها المضاد للأكسدة، ونشاطها المضاد للسرطان، وتقليل الإجهاد التأكسدي، والوقاية من حصوات الكلى، وخصائصها المضادة للالتهابات.