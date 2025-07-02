للحفاظ على صحتك.. 10 نصائح للتعامل مع العاصفة الترابية

يقدم موقع مصراوي مجموعة من النصائح للتعامل مع العاصفة الترابية عند حدوثها من أجل الحفاظ على صحة من يتعرض لها، بحسب موقع oransl.

تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.

ضرورة ارتداء الكمامة عند الاضطرار للخروج أثناء العاصفة الترابية، لتفادي دخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر يوميا لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات C وE، إلى جانب الخضروات والفواكه.

إغلاق المنازل جيدا لمنع دخول الأتربة.

الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

وضع قطعة قماش مبللة أسفل أبواب النوافذ والأبواب لمنع تسرب الأتربة للداخل.

تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها، وفقا لإرشادات الطبيب.

في حالة الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية، توجه إلى أقرب مستشفى سريعا أو استشر الطبيب المختص.