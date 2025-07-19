5 أضرار صحية خطيرة لنقص فيتامين ب12 في الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

فيتامين ب12 هو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا حيويًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تكوين خلايا الدم الحمراء، وصحة الأعصاب، وإنتاج الحمض النووي.

ومع ذلك، يعاني العديد من الأشخاص من نقص في هذا الفيتامين، مما يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية.

في هذا التقرير، نستعرض 5 أضرار صحية رئيسية لنقص فيتامين ب12، وفق "هيلث لاين".

فقر الدم الضخم الأرومات (الأنيميا)

نقص فيتامين ب12 يؤدي إلى إنتاج خلايا دم حمراء كبيرة وغير ناضجة، مما يقلل من قدرتها على نقل الأوكسجين إلى الأنسجة.

هذا يمكن أن يسبب أعراضًا مثل التعب، وضيق التنفس، والدوخة، والجلد الشاحب أو المائل للاصفرار.

تلف الأعصاب واضطرابات الحركة

فيتامين ب12 ضروري لصحة الجهاز العصبي.

نقصه يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب، مما يسبب تنميلًا أو وخزًا في اليدين والقدمين، وصعوبة في التوازن، وضعف العضلات.

في الحالات الشديدة، تحدث مشاكل في المشي والكلام.

مشاكل نفسية وتغيرات في المزاج

نقص فيتامين ب12 يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، والقلق، والتغيرات المزاجية.

يُعتقد أن ذلك ناتج عن تأثيره على إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، التي تلعب دورًا في تنظيم المزاج.

ضعف الذاكرة والوظائف العقلية

نقص فيتامين ب12 يمكن أن يؤثر سلبًا على الذاكرة والتركيز، مما يؤدي إلى صعوبة في التفكير واتخاذ القرارات.

في الحالات الشديدة، قد يتطور إلى الخرف أو اضطرابات عقلية أخرى.

مشاكل في الجهاز الهضمي

نقص فيتامين ب12 قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل فقدان الشهية، والغثيان، والإسهال، أو الإمساك. هذه الأعراض قد تؤدي إلى فقدان الوزن غير المبرر.