5 فوائد صحية مذهلة لتناول موزة يوميًا

الموز من الفواكه السهلة والهامة، وهو غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

إن تناول موزة واحدة يوميًا يمكن أن يمنحك فوائد صحية متنوعة من دعم القلب إلى تحسين الهضم والمزاج.

فيما يلي 5 فوائد لتناول حبة من الموز يوميا وفق "clevelandclinic".

دعم صحة القلب وضبط ضغط الدم

الموز غني بالبوتاسيوم ما يقارب 10٪ من الحاجة اليومية في كل حبة ويعمل على تخفيض ضغط الدم من خلال موازنة تأثير الصوديوم واسترخاء جدران الأوعية الدموية.

هذا يخفف من خطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية .

تحسين الهضم وتقوية الأمعاء

يحتوي الموز على ألياف قابلة وغير قابلة للذوبان مثل البكتين والنشا المقاوم (resistant starch)، مما يعزز حركة الأمعاء ويغذي البكتيريا المفيدة في القولون، ويساعد على تنظيم السكر وتحسين الهضم .

زيادة الطاقة ومقاومة التعب

كربوهيدرات الموز الطبيعية وسكرياته البسيطة، إلى جانب فيتامينات B مثل B6، تمنح دفعة طاقة سريعة وطويلة الأمد.

ولهذا يُعتبر خيارًا مثاليًا قبل أو بعد ممارسة الرياضة أو عند الشعور بالإرهاق .

تحسين المزاج وتعزيز الجهاز المناعي

الموز يحتوي على فيتامين B6 والتربتوفان، اللذين يساهمان في إنتاج السيروتونين، الناقل العصبي المسؤول عن ضبط المزاج والنوم.

كما أن فيتامين C، والمغذيات المضادة للأكسدة في الموز، تدعم المناعة وتحمي الجسم من الالتهابات

مساعدة في إدارة الوزن والشعور بالشبع

رغم الطعم الحلو، فإن الموز منخفض السعرات وغني بالألياف، ما يجعله وجبة خفيفة رائعة للشعور بالشبع والتحكم في الشهية دون زيادة في سعرات الغذاء.

بذلك يُسهم بفعالية في الحفاظ على وزن صحي.