5 فوائد صحية للمشي اليومي

المشي يكفي هذه العادة البسيطة تمنحك فوائد صحية شاملة، من القلب إلى العقل.

فيما يلي 5 فوائد صحية نحو نمط حياة أكثر نشاطًا وحيوية، وفق "هيلث لاين".

تعزيز صحة القلب والدورة الدموية

المشي السريع يوميًا يعزز قدرة القلب والرئتين، ويخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، الزهايمر، والسكتات الدماغية.

كما يساعد في تنظيم ضغط الدم ومستويات الكولسترول والسكر في الدم .

تعزيز قوة العظام والعضلات

المشي يعدّ تمرينًا يحمّل الجسم، مما يُقوّي العظام ويحسّن كثافتها، ويُنشّط العضلات المحيطة بمفاصل الركبة.

تخفيف آلام المفاصل وتحسين المرونة

بفضل تأثيره اللطيف، يساعد المشي على ترطيب المفاصل وتليين غضاريفها، مما يقلل من آلام التهاب المفاصل.

والاستمرار على مشي معتدل يقلل من تصلب المفاصل ويزيد القدرة على الحركة .

ضبط الوزن وخفض دهون الجسم

يسهم المشي بحرق السعرات الحرارية، خاصة عند زيادة وتيرة المشي. إن مشيًا مدته 30 دقيقة يوميًا يساعد في التخلص من الدهون الزائدة والمحافظة على وزن صحي

تعزيز صحة العقل والمزاج

للمشي فوائد نفسية كبيرة؛ فهو يحفّز إفراز الإندورفينات التي تقلل التوتر، وتحسّن المزاج، وتنشط الذكاء والإبداع.

كما يرتبط بتحسين الذاكرة وتقليل خطر الاكتئاب والقلق .