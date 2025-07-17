كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع عبر فضائية صدى البلد من تناول "العيش الفينو".

وقال موافي: " الجهاز الهضمي يتأثر بشكل مباشر بنوع الخبز الذي نتناوله".

وأضاف حسام: "الخبز بالردة أفضل من الفينو للجهاز الهضمي، نظرا لأن تركيبته الغذائية تؤثر بشكل مباشر على الجهاز الهضمي".

وتابع: "الأشخاص الذين يفضلون تناول العيش الفينو قد يعانون من عدم الشعور برغبة منتظمة في التبرز".

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة: "غياب الشعور بالحاجة إلى التبرز بعد تناول خبز الفينو يرجع إلى طبيعته الغذائية وخصائص هضمه ونقص الأجزاء المتبقية من الخبز بعد عملية الهضم والامتصاص".

ولفت: "لكن خبز الردة قد يسهم في الوقاية من الإمساك وزيادة حجم البراز".