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خطر على جهازك الهضمي.. الإفراط في تناول هذا النوع من الخبز يسبب الإمساك

09:00 م الخميس 17 يوليه 2025

الدكتور حسام موافي

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كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع عبر فضائية صدى البلد من تناول "العيش الفينو".

وقال موافي: " الجهاز الهضمي يتأثر بشكل مباشر بنوع الخبز الذي نتناوله".

وأضاف حسام: "الخبز بالردة أفضل من الفينو للجهاز الهضمي، نظرا لأن تركيبته الغذائية تؤثر بشكل مباشر على الجهاز الهضمي".

وتابع: "الأشخاص الذين يفضلون تناول العيش الفينو قد يعانون من عدم الشعور برغبة منتظمة في التبرز".

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة: "غياب الشعور بالحاجة إلى التبرز بعد تناول خبز الفينو يرجع إلى طبيعته الغذائية وخصائص هضمه ونقص الأجزاء المتبقية من الخبز بعد عملية الهضم والامتصاص".

ولفت: "لكن خبز الردة قد يسهم في الوقاية من الإمساك وزيادة حجم البراز".

حسام موافي لإمساك هازك الهضمي لخبز يسبب الإمساك
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