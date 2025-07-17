5 أسباب تجعل الباذنجان الأسود كنزًا صحيًا على مائدتك

الباذنجان الأسود له فوائد صحية متعددة بفضل محتواه الغني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة.

إليك 5 فوائد مهمة للباذنجان الأسود وفق "هيلث لاين".

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي على مركبات مثل الأنثوسيانين (خاصة في القشرة) التي تحارب الجذور الحرة وتحمي الخلايا من التلف، مما يقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يدعم صحة القلب

الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة الموجودة في الباذنجان تساعد في خفض الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في التحكم في الوزن

منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويقلل من الإفراط في الأكل.

يحسن الهضم

الألياف الموجودة في الباذنجان تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتساعد في الوقاية من الإمساك وتعزز حركة الأمعاء المنتظمة.

يدعم صحة الدماغ

مركبات الأنثوسيانين قد تساهم في تحسين الذاكرة وتقليل الالتهابات العصبية، مما يحسن صحة الدماغ مع التقدم في العمر.