كيف تؤثر الدهون الحشوية على صحتك؟

غالبا ما تعد البطن البارزة، أو ما يعرف بـ"الكرش"، مؤشرا واضحًا على اتباع نظام غذائي غير صحي ونمط حياة يتسم بـ الخمول وقلة النشاط البدني، ومع ذلك، تتجاوز خطورة هذه السمنة المظهر الخارجي، لتشكل تهديدًا مباشرًا لوظائف الجسم الحيوية.

ولا تقتصر الدهون الزائدة على الطبقات السطحية المرئية، فثمَّة نوع أخطر يُعرف بـالدهون الحشوية. هذه الدهون تختبئ في الطبقات العميقة، محيطة بأعضائنا الحيوية مثل الكبد والقلب، وتقبع خلف جدار البطن.

وهذه الإفرازات تحفز سلسلة من الالتهابات المزمنة التي تمهد الطريق لأمراض خطيرة مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي دراسة صادمة تابعت أكثر من 7000 شخص، وجد باحثون صينيون أن أصحاب الخصور الأوسع كانوا أكثر عرضة للاكتئاب بنسبة 40%.

وتُفسَّر هذه النتائج بقدرة الخلايا الدهنية على إنتاج جذور حرة تهاجم السيروتونين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن السعادة. هذا الهجوم يحول السيروتونين إلى مركبات غير فعالة، في عملية تشبه تأكسد الحديد.

ولا تقتصر الأضرار على المزاج، ففي دراسة شملت 10 آلاف بالغ، كشفت فحوصات الرنين المغناطيسي أن الزيادة في محيط الخصر ترتبط بانكماش مناطق الدماغ المسؤولة عن الذاكرة واتخاذ القرارات. ويعزو العلماء هذا إلى تسلل المواد الالتهابية، مثل السيتوكينات، عبر الحاجز الدموي الدماغي، ما قد يسبب تلفا عصبيا يظهر على شكل ضعف إدراكي أو حتى زيادة خطر الخرف.

وتكشف الأبحاث عن روابط مقلقة بين الدهون الحشوية وحاستي البصر والسمع:

- العين: تزيد الدهون الحشوية من خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، السبب الرئيسي للعمى لدى كبار السن، حيث ترفع مستويات المواد الالتهابية التي تسرع تلف خلايا الشبكية.

- الأذن: تضيق الأوعية الدموية الدقيقة في الأذن الداخلية بسبب الالتهاب، ما يحرمها من الأكسجين ويؤدي إلى تدهور السمع.

وفي تجربة غريبة، وجد باحثون إسبان أن النساء ذوات الخصر الكبير واجهن صعوبة في تمييز النكهات والروائح الشائعة، وكان السبب وراء ذلك هو مواد "الأديبوكينات" التي تفرزها الدهون الحشوية بحيث تشوش الإشارات الكيميائية المسؤولة عن هذه الحواس.

وفي مفارقة علمية، اكتشف باحثون في إدنبرة أن "الثرب" (الطبقة الدهنية الواقية في البطن) يحتوي على خلايا مناعية فريدة قادرة على محاربة التهابات خطيرة مثل التهاب الصفاق، ما يجعله سلاحا ذا حدين.

كيف تعرف إذا كانت منطقة البطن خطرة؟

الطريقة الأبسط هي مقارنة محيط خصرك بطولك: قيسي محيط خصرك (عند السرة)، وإذا كان الخصر أقل من نصف الطول، فأنت في المنطقة الآمنة".

على سبيل المثال، إذا كان طولك 170 سم، يجب ألا يتجاوز خصرك 85 سم.

والخبر الجيد هو أن هذه الدهون تستجيب بسرعة للنظام الغذائي المتوازن والتمارين الرياضية، خاصة تمارين القوة والكارديو، ما يجعل فقدانها أول خطوة نحو حماية صحتك من تهديدات لا تراها العين، لكنها تترك آثارها في كل زاوية من جسدك.