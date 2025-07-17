5 فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة.. تعرف عليها

أشار الدكتور رومان بريستانسكي، خبير التغذية الروسي، إلى أن تحتوي الشوكولاتة على فوائد جمة يجب أخذها في الاعتبار، مع الانتباه لمكوناتها الطبيعية مثل الكافيين.

فوائد الشوكولاتة ومكوناتها الأساسية

تحتوي الشوكولاتة على عناصر غذائية مهمة مثل المغنيسيوم والزنك، وتعتبر مصدرًا جيدًا لها إذا تم تناولها بشكل طبيعي دون إضافات، وفقا لموقع "radio1" وصحيفة "gazeta" الروسية.

التحديات النفسية عند التوقف عن تناول الحلويات

أوضح الطبيب أن التوقف المفاجئ عن تناول الحلويات، مثل الشوكولاتة، يسبب صعوبات نفسية، حيث لا يستطيع الجهاز العصبي التكيف مع هذا التغيير، هذا بدوره يؤدي إلى نوبات جوع ليلي ورغبة شديدة في تناول الطعام، لذلك، ينصح بـتعديل النظام الغذائي بدلا من استبعاد الحلويات كليا، وذلك بتقليل الكمية والنسبة المتناولة.

الشوكولاتة الداكنة.. كنز من الفوائد

الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70%، فهي غنية بـالفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول الضار وتقوية الأوعية الدموية، كما أنها غنية بنسبة عالية من المغنيسيوم، الذي يدعم الجهاز العصبي والعضلات ويعزز النوم الجيد.

الكمية الموصى بها لتحسين المزاج والتحكم بالسعرات

من جانبها، أوضحت الدكتورة مارينا ماكيشا، خبيرة التغذية، إمكانية تناول 10-20 جراما من الشوكولاتة يوميا لتحسين الحالة المزاجية، حيث تحفز إنتاج هرمونات الفرح والسرور، ولكن، حذرت من أن الشوكولاتة غنية بـالسعرات الحرارية "حوالي 400 سعرة حرارية لكل 100 جرام"، ولذلك تنصح بتناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر، نظرا لانخفاض نسبة السكر فيها.