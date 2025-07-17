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الفلفل الأسود والأدوية.. هل يؤثر على فعاليتها؟

02:00 ص الخميس 17 يوليو 2025

الفلفل الأسود

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حذر الدكتور فلاديمير نيرونوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الروسي، من أن إضافة الفلفل الأسود إلى الطعام بكميات معتدلة لا يُحظر بحد ذاته، لكن يجب الانتباه إلى تأثيره المحتمل على امتصاص الأدوية وفعاليتها.

الفلفل الأسود وتأثيره على امتصاص الأدوية

يوضح "نيرونوف" أن الفلفل الأسود يحفز إنتاج العصارة المعدية والإنزيمات الهاضمة، هذا بدوره يغير من معدل ومدى امتصاص الدواء في الجسم، وهو ما يُعرف بـ"حركية الدواء"، حيث أن أي تغير طفيف في تركيز الدواء بالدم قد يؤثر على فعاليته أو يزيد من خطورته، ويشمل ذلك فئات مثل المضادات الحيوية وأدوية خفض ضغط الدم، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

أهمية النظام الغذائي المعتدل أثناء المرض

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الجسم أثناء فترة المرض يحتاج إلى نظام غذائي معتدل ومتوازن، فالأطعمة الحارة والمتبلة بكثرة قد تسبب تهيجًا للجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى حرقة المعدة أو شعور بالانزعاج، خاصةً عند تناول الأدوية القوية.

لذلك، يوصي الأطباء بالامتناع عن الإفراط في تناول التوابل، بما في ذلك الفلفل الأسود، خلال فترة العلاج.

ويشدد الطبيب على ضرورة تجنب تناول التوابل الحارة مع الكحول، الذي يُحظر تمامًا مع معظم المضادات الحيوية وأدوية خفض ضغط الدم.

تأثير الفلفل الأسود والأدوية الفلفل الأسود وامتصاصه للأدية أمراض الجهاز الهضمي الفلفل الأسود يحفز إنتاج العصارة المعدية الامتناع عن الإفراط في تناول التوابل
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