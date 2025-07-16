"انسى المكملات الغذائية".. فاكهة تحسن الهضم وتقلل أعراض القولون العصبي

كتبت- شيماء مرسي

كشفت الدكتورة تريشا باسريشا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الأمريكية أن تناول ثمرتين من الكيوي يوميا يفيد جهازك الهضمي بشكل كبير.

وأضافت تريشا: "تحتوي ثمرة كيوي واحدة على 80% أو أكثر من احتياجات الشخص البالغ اليومية من فيتامين سي و 4 جرامات من الألياف"، وفقا لموقع "news18".

وتابعت: "الكيوي غني بفيتاميني هـ و ك ومضادات الأكسدة وإنزيم الأكتينيدين الذي يساعد على تكسير البروتينات، لذا يعد مصدر قوي لصحة الأمعاء".

وكشفت دراسة أجراها باحثون أمريكيون عام ٢٠٢٢ أن المشاركين الذين تناولوا ثمرتين من الكيوي الأخضر يوميا لمدة أربعة أسابيع شهدوا تحسن في عملية الهضم وانتظام حركة الأمعاء.

كما زادت حركة الأمعاء واستطاعوا التخلص من الإمساك وآلام البطن وعسر الهضم.

وأظهرت الدراسة أن تناول الكيوي أدى إلى تحسين قوام البراز وزيادة وتيرة حركة الأمعاء وراحة هضمية أفضل بشكل عام لدى الأفراد الذين يعانون من الإمساك ومتلازمة القولون العصبي مع الإمساك.

وإلى جانب تحسين الهضم يعزز الكيوي صحتك العامة دون الحاجة إلى تناول المكملات الغذائية.