3 علامات شهيرة للسكتة الدماغية.. كيف تتصرف بسرعة؟

كتب – سيد متولي

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة، كل ثانية فيها بالغة الأهمية، والتعرف على العلامات واتخاذ الإجراءات الفورية أمر بالغ الأهمية، فقد تشكّل فرقًا بين الحياة والموت.

وسرد رافيش سونكارا، جراح الأعصاب المعتمد في الهند، العلامات الثلاثة الأكثر شيوعًا وخطورة للسكتة الدماغية، وأهمية التحرّك السريع. وقال: "إنّ التعرّف على أعراض السكتة الدماغية بسرعة يُنقذ دماغًا وحياة".

ترهل الوجه

أول علامة على السكتة الدماغية هي تغيرات مرئية في عدم تناسق الوجه، السكتة الدماغية تؤدي إلى تدلي أحد جانبي الوجه، ما قد يصعب على الشخص الابتسام بشكل متساوٍ.

إذا رأيت شخصًا وجهه متدليًا فجأة، فاطلب منه أن يبتسم، إذا لم يتحرك أحد الجانبين أو بدا متدليًا، فهذه علامة تحذيرية، يحدث هذا العرض لأن السكتة الدماغية تُعطل سيطرة الدماغ على عضلات الوجه، وعادةً ما يكون ذلك في جانب واحد، إن التعرّف على هذه العلامة المبكرة واتخاذ الإجراءات السريعة قد يمنع تلف الدماغ الشديد.

ضعف في الذراعين أو الساقين

من العلامات الحرجة الأخرى ضعف أو تنميل في إحدى الذراعين أو الساقين. يمكنك إجراء فحص سريع في مثل هذه الحالات.

اطلب من الشخص رفع ذراعيه، إذا انحرفت إحدى الذراعين إلى الأسفل أو تعذر رفعها، فهذا مؤشر قوي على الإصابة بسكتة دماغية، يحدث هذا بسبب ضعف إشارات الدماغ إلى الأطراف، وغالبًا ما يؤثر على جانب واحد من الجسم، عندما يؤثر الضعف على الساقين، فقد يُسبب صعوبة في المشي أو التوازن.

صعوبة في التحدث

من أكثر علامات السكتة الدماغية شيوعًا اضطرابات الكلام، قد تكون كلماتهم غير واضحة، أو يجدون صعوبة في الكلام، أو يُصدرون كلامًا مُشوّشًا.

إحدى الطرق البسيطة لتشخيص ذلك هي أن تطلب منهم تكرار جملة بسيطة، إذا لم يتمكنوا من ذلك، أو بدت الجملة غير واضحة، فتصرف فورًا.

تحدث اضطرابات الكلام عندما تؤثر السكتة الدماغية على مراكز اللغة في الدماغ وتُعيق التواصل، عند اقترانها بعلامات أخرى، تُعدّ صعوبة الكلام نداءً واضحًا لطلب المساعدة الطارئة.

كيف تتذكر هذه الإشارات المهمة؟ فقط تصرّف بسرعة

يحث الدكتور سونكارا الجميع على حفظ اختصار FAST للتعرف على أعراض السكتة الدماغية بسرعة

F للوجه،A لضعف الذراعين،S للكلام، وT للوقت، نعم، هذا صحيح، الوقت هو الخطوة الأهم، تموت خلايا الدماغ بسرعة أثناء السكتة الدماغية، سرعة التصرف ونقل الشخص إلى المستشفى خلال الساعات الأولى تُحدث فرقًا كبيرًا، تأخير العلاج يُعرّض الشخص لخطر الإعاقة الدائمة أو حتى الوفاة.

إذا رأيت أيًا من هذه العلامات، فقد حان الوقت للاتصال بالإسعاف على الفور.