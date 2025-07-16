طعام يسبب جلطات القلب والدماغ.. ابتعد عنه قبل فوات الأوان

كتبت- شيماء مرسي

الوجبات الجاهزة أصبحت من الخيارات الغذائية الشائعة للكثيرين، نظرا لسهولتها وتوفيرها للوقت.

ومع ذلك، الإفراط في تناولها قد يسبب مشكلات خطيرة للقلب والدماغ، وفقا لموقع" مقدمتها جلطات القلب والدماغ، وفقا لموقع "healthshots".

الوجبات الجاهزة وجلطات القلب

تحتوي على نسبة عالية من الدهون والزيوت، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، مما يزيد من خطر تكون الجلطات وأمراض القلب.

الوجبات الجاهزة وجلطات الدماغ

تحتوي الأطعمة الجاهزة على كميات عالية جدا من الملح، لذا فإن الاستهلاك المفرط لها قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية.

أضرار أخرى لـ الوجبات الجاهزة

-احتباس السوائل في الجسم.

-النوبات القلبية.

-زيادة الوزن.

-ارتفاع مستويات السكر.

-الإمساك.

-مقاومة الأنسولين.

-مشكلات الجهاز الهضمي

-عسر الهضم.

-ضعف المناعة.

-تغيير البكتيريا المعوية.

-زيادة خطر الاكتئاب والقلق.

-تقلبات المزاج.