إعلان

طعام يسبب جلطات القلب والدماغ.. ابتعد عنه قبل فوات الأوان

07:34 م الأربعاء 16 يوليه 2025

الوجبات الجاهزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

الوجبات الجاهزة أصبحت من الخيارات الغذائية الشائعة للكثيرين، نظرا لسهولتها وتوفيرها للوقت.

ومع ذلك، الإفراط في تناولها قد يسبب مشكلات خطيرة للقلب والدماغ، وفقا لموقع" مقدمتها جلطات القلب والدماغ، وفقا لموقع "healthshots".

الوجبات الجاهزة وجلطات القلب

تحتوي على نسبة عالية من الدهون والزيوت، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتراكم الترسبات الدهنية في الشرايين، مما يزيد من خطر تكون الجلطات وأمراض القلب.

الوجبات الجاهزة وجلطات الدماغ

تحتوي الأطعمة الجاهزة على كميات عالية جدا من الملح، لذا فإن الاستهلاك المفرط لها قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكتة الدماغية.

أضرار أخرى لـ الوجبات الجاهزة

-احتباس السوائل في الجسم.

-النوبات القلبية.

-زيادة الوزن.

-ارتفاع مستويات السكر.

-الإمساك.

-مقاومة الأنسولين.

-مشكلات الجهاز الهضمي

-عسر الهضم.

-ضعف المناعة.

-تغيير البكتيريا المعوية.

-زيادة خطر الاكتئاب والقلق.

-تقلبات المزاج.

الوجبات الجاهزة طعام يسبب جلطات القلب والدماغ الإفراط في تناول الوجبات الجاهزة الوجبات الجاهزة وجلطات الدماغ الوجبات الجاهزة وجلطات القلب أضرار الوجبات الجاهزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة