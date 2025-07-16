مشروب يحمي من السرطان ويروي العطش ويقلل الالتهاب

كتبت- شيماء مرسي

لم يعد ماء جوز الهند مجرد مشروب منعش يروي العطش، فقد كشفت دراسة حديثة أنه قد يؤدي دورا وقائيا في الحماية من الإصابة بالسرطان.

كام أن هذا المشروب قد يسهم في تخفيف أعراض التهاب القولون التقرحي وهو مرض التهابي مزمن في الأمعاء يمكن أن يؤدي إلى سرطان الأمعاء، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والتهاب القولون التقرحي هو حالة طويلة الأمد حيث يصاب القولون والمستقيم بالالتهاب، مما يسبب ظهور قرح مؤلمة على بطانة الأمعاء الغليظة.

وتشمل الأعراض الشائعة لهذه الحالة الإسهال وآلام البطن الشديدة والتعب وفقدان الوزن .

ويمكن أن تتفاقم الأعراض أيضا وتؤثر على أجزاء أخرى من الجسم مما يتسبب في تضخم الدهون تحت الجلد وآلام المفاصل وضعف العظام.

وكشفت دراسة أجراها باحثون من معهد عموم الهند للعلوم الطبية بتحليل 97 مريض يعانون من التهاب القولون التقرحي الخفيف إلى المتوسط لمعرفة ما إذا كان ماء جوز الهند سيكون له تأثيرات مضادة للالتهابات على ميكروبيوم أمعاء المرضى.

ووجد الباحثون أن شرب 400 مل من ماء جوز الهند يوميا لمدة ثمانية أسابيع ساهم في تقليل الأعراض.

واكتشف الباحثون أيضا أنها أدت إلى تغيير ميكروبيوم الأمعاء، مما أدى إلى زيادة البكتيريا المفيدة مع تقليل البكتيريا الالتهابية.

كما أن محتواه العالي من البوتاسيوم والببتيدات المضادة للميكروبات قد يؤدي دورا في هذا التأثير.

ويواجه المرضى الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي متزايدا للإصابة بسرطان الأمعاء، ويصبح الخطر أكثر شدة كلما عاش المريض لفترة أطول مع المرض.

وتشير الدراسة أن العيش مع هذه الحالة لمدة 30 عاما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 18 %.

لكن الباحثين يقولون إن شرب 400 مل فقط من ماء جوز الهند يوميا قد يسهم في إدارة الأعراض والوقاية من المرض القاتل.

واكتسبت مياه جوز الهند شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة بسبب فوائدها الصحية كمصدر طبيعي للكهارل والفيتامينات والمعادن، كما يساعد هذا المعدن الأساسي على الحفاظ على مستويات السوائل والصوديوم، مما يقلل الالتهاب في الجسم.

وتحتوي ماء جوز الهند أيضا على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تسهم في تحييد الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى تلف الخلايا.

ويتعرض مرضى التهاب القولون التقرحي لخطر أكبر للإصابة بسرطان الأمعاء لأن الالتهاب المزمن يمكن أن يؤدي إلى دوران مستمر للخلايا في الأمعاء.

ويؤدي هذا الدوران السريع إلى زيادة فرصة حدوث تشوهات قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ومن أجل تقليل خطر تطور الحالة إلى سرطان الأمعاء، يُنصح المرضى بتناول نظام غذائي متوازن، بما في ذلك الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، مثل ماء جوز الهند.

وتشمل أعراض سرطان الأمعاء وجود دم في البراز والإسهال وألم في البطن والذهاب إلى المرحاض كثيرا والانتفاخ وفقدان الوزن غير المبرر، وهي كلها أعراض شائعة لدى مرضى التهاب القولون التقرحي.