راقب وجهك.. 7 علامات تشير إلى إصابتك بالسكري

كتب – سيد متولي

ارتفاع سكر الدم، أو داء السكري، هو حالة مزمنة، غالبًا ما تستمر مدى الحياة، حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا يستطيع استخدامه بفعالية، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

والأنسولين، وهو هرمون، ينظم مستوى الجلوكوز في الدم، عندما لا يكون هناك ما يكفي منه أو لا يُستخدم بشكل صحيح، يتراكم الجلوكوز في الدم، ما قد يُسبب تلفًا في أعضاء مختلفة مع مرور الوقت، على الرغم من أن أفضل طريقة للكشف عن داء السكري هي فحص الدم، إلا أن هناك بعض الأعراض التي تظهر على جسمك أيضًا، إليك سبعة منها، إذا لاحظت أيًا منها، يُرجى إجراء الفحص، بحسب تايمز أوف إنديا.

جلد متقشر وحكة

ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يؤدي إلى الجفاف، مما يسبب جفاف البشرة وحكة، قد يبدو هذا العرض بسيطًا (لأن جفاف البشرة شائع)، ولكن غالبًا ما يتم تجاهله.

قد يكون جفاف الجلد المستمر (حتى بعد استخدام المستحضرات) علامة تحذيرية لمرض السكري، لا تتجاهله باعتباره مشكلة جلدية.

بقع داكنة من الجلد ( البقع السوداء )

يُصاب بعض الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين ببقع داكنة مخملية على الجلد، خاصةً حول الرقبة والإبطين والفخذين أو طيات أخرى، تُعرف هذه الحالة باسم "الشواك الأسود"، وهي ناتجة عن ارتفاع مستويات الأنسولين التي تُحفز نمو خلايا الجلد، وهي علامة واضحة على أن جسمك قد يُعاني من صعوبة في التحكم في مستوى السكر في الدم، من المهم استشارة طبيبك في هذه المرحلة.

عدم وضوح الرؤية

قد يؤدي تقلب مستويات السكر في الدم إلى تورم عدسة العين، ما يؤدي إلى تغيير شكلها ويؤثر على قدرتك على التركيز، يؤدي هذا إلى عدم وضوح الرؤية أو ضعفها، والذي قد يظهر ويختفي تبعًا لمستويات السكر في الدم، إذا لاحظت تغيرات مفاجئة أو متكررة في رؤيتك، فمن المهم إجراء فحص طبي.

كثرة التبول

من أكثر العلامات المبكرة شيوعًا لمرض السكري الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد، خاصةً أثناء الليل، حتى مع ثبات كمية الماء التي تتناولها، عندما ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، تعمل الكليتان بجهد أكبر لتصفية السكر الزائد وإخراجه عبر البول، هذا يدفعك إلى استخدام الحمام أكثر، مع أنك قد تتبول أكثر في الشتاء، إلا أن الزيادة المفاجئة قد تكون علامة تحذيرية.

العطش المفرط

يحدث هذا في حلقة مفرغة، لأن كثرة التبول تُفقد الجسم الماء، فقد تشعر بالعطش الشديد طوال الوقت، هذه هي طريقة جسمك في محاولة تعويض السوائل المفقودة، على عكس العطش الطبيعي، يكون هذا العطش المفرط مزمنًا، وقد تجد نفسك تشرب الماء باستمرار (ثم تتخلص منه عن طريق البول).

الجوع المستمر

رغم تناولك الطعام بشكل طبيعي أو حتى أكثر من المعتاد، قد تشعر بالجوع باستمرار، يحدث هذا لأن خلايا جسمك لا تستطيع امتصاص الجلوكوز بشكل صحيح بسبب نقص الأنسولين أو مقاومته، نتيجةً لذلك، تعاني خلاياك من نقص مستمر في الطاقة، ويرسل إليك دماغك إشارات لتناول المزيد من الطعام للتعويض (مع أنك لست بحاجة إليه).

التعب

إن الشعور بالتعب أو الضعف بشكل غير عادي حتى بعد النوم الجيد، هو علامة مبكرة أخرى.

عندما لا يتمكن الجلوكوز من دخول خلاياك لتوفير الطاقة، يشعر جسمك بالإرهاق، هذا النقص في الطاقة قد يجعل المهام اليومية مرهقة، حتى لو حصلت على قسط كافٍ من الراحة، وهو عرض شائع في كل من النوع الأول والثاني من داء السكري.