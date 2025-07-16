يحتوي على مكون خطير.. مشروب شهير يؤذي عظامك ويدمرها

كتبت- شيماء مرسي

غالبا ما ترتبط مشروبات الطاقة بالنشاط والحيوية، لكن ما لا يعرفه كثيرون أنها قد تسبب تلف العظام خاصة للأطفال الصغار.

وكشف الدكتور فيكاس كومار أجراوال طبيب الأطفال الهندي أن مشروبات الطاقة تحتوي على نسبة عالية من الكافيين الذي يؤثر سلبا على القلب والجهاز العصبي، ويوجد جانب آخر خفي وأكثر خطورة وهو حموضة الدم التي يسببها هذا المشروب، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وأضاف: "مشروبات الطاقة هي مزيج من الكافيين والسكر، مما يمنح شعورا سريعا بالنشاط والحيوية يصعب مقاومته، خاصة في أوقات الحاجة إلى دفعة فورية من الطاقة، لكن بالرغم من ذلك فهي ترتبط بمشكلات شائعة مثل اضطرابات النوم أو خفقان القلب وتلف العظام.

هجوم حمضي

تتميز هذه المشروبات بنسبة حموضة عالية تسبب تهيج المعدة واختلال توازن pH الدقيق في الجسم، وللتعويض عن ذلك، قد يسرب الجسم معادن قلوية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم من عظامك، وهي معادن أساسية للحفاظ على كثافتها ومقاومتها للكسور.

كما أن حمض الستريك والفوسفوريك التي يحسن المذاق ومدة الصلاحية يزيد من تركيز الحمض الغذائي في المشروب، وهذه الزيادة مع مرور الوقت، تضعف قوة الهيكل العظمي.

وتابع: "تناول الأطفال الصغار للمشروبات الغازية يضر بعظامهم، لأن أي خلل في هذه المرحلة يؤثر على امتصاص المعادن ويمكن أن يكون له تأثير طويل المدى على صحة العظام.

ويصبح هذا الأمر مقلقا للغاية بالنسبة للرياضيين الشباب، فرغم أن التدريبات المكثفة تسهم بشكل كبير في تعزيز كثافة العظام وقوتها، إلا أنها لا تعوض دائمًا الضرر الناتج عن كثرة تناول هذه المشروبات التي تحدث حموضة في الجسم.

أضرار أخرى لـ مشروبات الطاقة

-مشكلات القلب والأوعية الدموية.

-زيادة معدل ضربات القلب.

-ارتفاع ضغط الدم.

-تقليل تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية.

-مشكلات الجهاز العصبي والنفسي.

-أمراض الكلى.

القلق والتوتر والأرق.

التقلبات المزاجية.

صعوبة وضعف التركيز.