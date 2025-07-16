تسبب انكماش الدماغ.. طبيب يحذر من تناول هذه الأطعمة الثلاثة

كتبت- شيماء مرسي

حذر طبيب المخ والأعصاب الهندي رافيش سونكارا من أن الإفراط في تناول هذه الأطعمة الثلاثة قد يلحق الضرر بصحة الدماغ والوظائف الإدراكية على المدى الطويل.

ونصح رافيش بضرورة الانتباه إلى ما تتناوله من طعام، إذ قد يؤثر بشكل مباشر على المزاج والذاكرة خاصة مع التقدم في السن، وفيما يلي إليك أهم ثلاثة أطعمة يجب تجنبها، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

الدهون المتحولة

الأكلات الغنية بالدهون المتحولة، مثل الأطعمة المقلية أو الوجبات الخفيفة المعلبة قد تسبب التهاب شديد في الدماغ وتؤدي إلى مشكلات صحية طويلة الأمد.

والدهون المتحولة هي نوع من الدهون يوجد في بعض الأطعمة، سواء أكانت طبيعية أم صناعية وتنتشر بشكل خاص في الأطعمة المصنعة والمخبوزات والمقلية، ومن المعروف أن لها آثار صحية سلبية، فهي تعيق تدفق الدم إلى الدماغ وتضعف الأداء الإدراكي وضعف الذاكرة وتقلبات المزاج.

المشروبات السكرية

قد تؤثر سلبا على صحة الدماغ، لذا فإن الإفراط في تناولها يسبب التهاب الدماغ ومشكلات الذاكرة وزيادة خطر الإصابة بأمراض عصبية تنكسية مثل الزهايمر والخرف المبكر.

بالإضافة إلى ذلك قد تضعف المشروبات السكرية الوظائف الإدراكية وتسهم في تدهورها وارتفاع مستويات السكر في الدم وإرهاق الدماغ مع مرور الوقت قد يُؤدي هذا إلى انكماش الدماغ والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

الأطعمة فائقة المعالجة

تسبب العديد من مشكلات الأمعاء، وهذا يؤدي إلى اختلال في محور الأمعاء والدماغ..

كما إن الأطعمة شديدة المعالجة مثل رقائق البطاطس والحلويات واللحوم الباردة والهوت دوج والوجبات الجاهزة تهدد صحة الدماغ عند الأطفال والمراهقين وتسبب الاكتئاب وفرط الحركة ونقص الانتباه.