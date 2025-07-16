لماذا يجب أن تضيف الكيوي إلى نظامك الغذائي؟ 5 فوائد مهمة
الكيوي من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تساهم في تعزيز صحتك بشكل عام.
يتميز بطعمه الحامضي اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، مما يجعله إضافة مثالية لنظامك الغذائي اليومي.
إليك 5 فوائد صحية رئيسية للكيوي تدفعك لتناوله بانتظام، وفق موقع "هيلث لاين".
يعزز جهاز المناعة:
الكيوي غني بفيتامين C، حيث تحتوي ثمرة واحدة على أكثر من الاحتياج اليومي، مما يساعد في تقوية مناعة الجسم ومكافحة الأمراض.
يحسن الهضم:
يحتوي الكيوي على إنزيم يُعرف بـ"الأكتينيدين" يساعد في تكسير البروتينات، بالإضافة إلى الألياف التي تنظم حركة الأمعاء وتقي من الإمساك.
يدعم صحة القلب:
الكيوي يساعد في تقليل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، بفضل محتواه من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
يحافظ على صحة الجلد:
مضادات الأكسدة والفيتامينات في الكيوي، مثل فيتامين C وE، تساعد في محاربة علامات التقدم في السن وتحافظ على نضارة البشرة.
يحسن جودة النوم:
تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكيوي قبل النوم يساعد في تحسين نوعية النوم بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والسيروتونين.
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