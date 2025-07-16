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لماذا يجب أن تضيف الكيوي إلى نظامك الغذائي؟ 5 فوائد مهمة

12:00 م الأربعاء 16 يوليه 2025

تناول الكيوي

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الكيوي من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تساهم في تعزيز صحتك بشكل عام.

يتميز بطعمه الحامضي اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، مما يجعله إضافة مثالية لنظامك الغذائي اليومي.

إليك 5 فوائد صحية رئيسية للكيوي تدفعك لتناوله بانتظام، وفق موقع "هيلث لاين".

يعزز جهاز المناعة:

الكيوي غني بفيتامين C، حيث تحتوي ثمرة واحدة على أكثر من الاحتياج اليومي، مما يساعد في تقوية مناعة الجسم ومكافحة الأمراض.

يحسن الهضم:

يحتوي الكيوي على إنزيم يُعرف بـ"الأكتينيدين" يساعد في تكسير البروتينات، بالإضافة إلى الألياف التي تنظم حركة الأمعاء وتقي من الإمساك.

يدعم صحة القلب:

الكيوي يساعد في تقليل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، بفضل محتواه من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يحافظ على صحة الجلد:

مضادات الأكسدة والفيتامينات في الكيوي، مثل فيتامين C وE، تساعد في محاربة علامات التقدم في السن وتحافظ على نضارة البشرة.

يحسن جودة النوم:

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكيوي قبل النوم يساعد في تحسين نوعية النوم بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والسيروتونين.

الكيوي فوائد الكيوي صحة القلب
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