5 فوائد صحية للمانجو تجعلك تحب تناولها يوميًا

المانجو من الفواكه الاستوائية اللذيذة والمغذية التي يحبها الكثيرون حول العالم.

ليس فقط لطعمها الرائع، بل لما تحتويه من فوائد صحية متعددة تعزز المناعة، تحسن الهضم، وتدعم صحة الجلد والعين.

تعرف معنا على 5 فوائد مهمة للمانجو تجعلها خيارًا صحيًا رائعًا يوميًا، وفق موقع هيلث لاين.

تقوية جهاز المناعة: المانجو غني بفيتامين C والفيتامينات المضادة للأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتحارب الالتهابات.

تحسين الهضم: يحتوي المانجو على إنزيمات تساعد على هضم البروتينات، بالإضافة إلى الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

تعزيز صحة الجلد: الفيتامينات A وC في المانجو تحافظ على صحة البشرة وتساعد في تجديد الخلايا وتأخير علامات الشيخوخة.

دعم صحة العين: المانجو يحتوي على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تحمي العين من الأضرار الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية.

المساعدة في تنظيم الوزن: المانجو منخفض السعرات وغني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتساعد في التحكم بالوزن.