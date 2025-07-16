في موسمه.. 5 أسباب لتناول العنب
العنب من الفواكه اللذيذة والمغذية التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية.
وتناول العنب يوميًا يمكن أن يدعم جسمك بطرق متنوعة، من تعزيز المناعة إلى تحسين صحة القلب.
إليك 5 فوائد رئيسية لتناول العنب يوميًا تساعدك على الحفاظ على صحتك بنكهة منعشة، وفق "هيلث لاين".
يعزز صحة القلب: العنب غني بمضادات الأكسدة مثل الريسفيراترول التي تحمي القلب وتخفض ضغط الدم والكوليسترول الضار.
يدعم الجهاز المناعي: يحتوي العنب على فيتامين C ومركبات مضادة للالتهابات تساعد في تقوية المناعة ضد الأمراض.
يحسن الهضم: الألياف الموجودة في العنب تسهّل عملية الهضم وتحسن حركة الأمعاء.
يحافظ على صحة الجلد: مضادات الأكسدة في العنب تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في تأخير علامات الشيخوخة ويحافظ على نضارة البشرة.
يقوي الذاكرة: الريسفيراترول الموجود في العنب يساهم في تحسين وظائف الدماغ وتقليل خطر التدهور المعرفي.
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