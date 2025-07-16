فوائد التفاح اليومية.. و5 أسباب تجعلك تأكله كل يوم

يُعتبر التفاح من الفواكه الشهيرة والمحببة لدى الكثيرين، وليس فقط لطعمه اللذيذ، بل لما يحتويه من فوائد صحية مذهلة.

وتناول تفاحة واحدة يوميًا يمكن أن يساهم في تحسين صحتك العامة بطرق متعددة.

5 فوائد رئيسية لتناول التفاح يوميًا وفق هيلث لاين.

تعزيز صحة القلب: يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة والألياف التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوية الجهاز الهضمي: الألياف الموجودة في التفاح تساهم في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الإمساك.

دعم جهاز المناعة: التفاح غني بالفيتامينات مثل فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز مقاومة الجسم للأمراض.

المساعدة في التحكم في الوزن: التفاح يحتوي على سعرات حرارية منخفضة ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يساهم في التحكم بالوزن.

تحسين صحة الدماغ: بعض الدراسات تشير إلى أن مضادات الأكسدة في التفاح قد تقي من التدهور المعرفي وتحافظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر.