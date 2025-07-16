دراسة: العمل الليلي يهدد خصوبة المرأة

أظهرت دراسة حديثة أن دوام النساء في نوبات ليلية قد يكون له تأثير سلبي على صحتهن الإنجابية، حيث يسبب خللاً في النظام الهرموني واضطرابات في الدورة الشهرية، ما قد يؤدي إلى مضاعفات على مستوى الحمل والولادة.

كشفت دراسة طبية عُرضت خلال المؤتمر السنوي لجمعية الغدد الصماء الأمريكية في سان فرانسيسكو أن النساء اللواتي يعملن بنظام المناوبات الليلية قد يكن أكثر عرضة لاضطرابات في الدورة الشهرية واختلالات هرمونية.

وأوضحت الباحثة ألكسندرا ياو من جامعة ولاية ميتشغان أن التعرض المستمر للضوء خلال ساعات العمل الليلية يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤدي إلى ردود فعل مختلفة من شخص لآخر؛ فبعض النساء قد يعانين من اضطراب في الوظائف الهرمونية والتناسلية، في حين لا يظهر هذا التأثير لدى أخريات.

لكن بحسب الدراسة، حتى النساء اللواتي لم تظهر عليهن اضطرابات واضحة كن أكثر عرضة لمشكلات في عمل المبيض ومضاعفات خلال الحمل والولادة، بسبب التأثير المستمر للضوء الليلي على التوازن الهرموني.

وأجريت التجارب على مجموعة من إناث الفئران التي تعرضت لأوقات إضاءة طويلة خلال فترات تتراوح بين خمسة وتسعة أسابيع، لمحاكاة ظروف العمل الليلي.

وأظهرت النتائج أن نصف الفئران أصيبت بدورات شهرية غير منتظمة، بالإضافة إلى اختلالات هرمونية واضحة ومؤشرات على ضعف وظائف المبيض.

أما الفئران اللواتي حافظن على انتظام الدورة، فقد تأثرت أيضاً صحتهن الإنجابية، حيث لوحظ تغير في توقيت عمل المبيض والرحم، مما انعكس سلباً على الحمل.

وعلى الرغم من أن جميع الفئران المشاركات في الدراسة تمكنّ من الحمل، إلا أن أولاد الفئران المعرضات للضوء الليلي وُلدوا بحجم أصغر، وكان لديهن احتمال أكبر لمواجهة مضاعفات أثناء الولادة.