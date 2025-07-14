قد يهدد الحياة.. سحب نوع خبز من الأسواق الأمريكية

سحبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بالتعاون مع شركة "هارتفورد بيكري"، نوعا من خبز "أرتيزان ستايل" بسبب احتمال تلوثه بالبندق، ويعد هذا التلوث من مسببات الحساسية، دون الإشارة إليه صراحة على ملصق المنتج.

ويباع المنتج المتأثر في متاجر كبرى مثل "وولمارت" و"كروجر"، وتم توزيعه في 12 ولاية أمريكية تشمل: ميشيغان وويسكونسن وإلينوي وإنديانا وأوهايو وكنتاكي وتينيسي وجورجيا وأركنساس وميزوري وألاباما وميسيسيبي، بحسب إندبندنت.

وأوضحت شركة "هارتفورد بيكري" أن الخطأ حدث بسبب تبديل غير دقيق بين خطي إنتاج: أحدهما لخبز يحتوي على البندق، والآخر لخبز أبيض، ما أدى إلى تلوث بعض الأرغفة بالبندق دون تنظيف كاف للمعدات.

وشمل السحب نحو 883 وحدة من 6 دفعات إنتاج، تم تغليفها في أكياس بلاستيكية مرنة كُتب عليها فقط: "قد تحتوي على مكسرات شجرية"، دون تحديد البندق كمسبب مباشر للحساسية.

ويمكن التعرف على العبوات المتأثرة من خلال رموز الدفعات التالية:

T10 174010206

T10 174010306

T10 174010406

T10 174020206

T10 174020306

T10 174020406

كما تحمل العبوة الوزن الصافي 12 أونصة، ورمز المنتج العالمي (UPC): ‎24126018152، وتاريخ انتهاء صلاحية موحد هو 13 يوليو 2025.

وتلقت الشركة شكاوى من مستهلكين لاحظوا وجود مكسرات، كما سُجلت حالة واحدة من اضطراب في الجهاز الهضمي، دون الإبلاغ عن أي إصابات أو حالات صحية خطيرة.

ودعت إدارة الغذاء والدواء والمخبز المستهلكين إلى التوقف فورا عن تناول المنتج المتأثر، وإعادته إلى المتجر الذي تم الشراء منه لاسترداد كامل المبلغ المدفوع.