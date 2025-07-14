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الحصبة تنهي حياة طفل في بريطانيا

01:00 ص الإثنين 14 يوليو 2025

الحصبة تنهي حياة طفل في بريطانيا

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- د ب أ

ذكرت تقارير في إنجلترا أن طفلاً في ليفربول توفي بعد إصابته بالحصبة.

وقالت "صنداي تايمز" إن الطفل أصيب بالحصبة ومشاكل صحية أخرى وكان يعالج في مستشفى ألدير هي للأطفال، حسب وكالة الأنباء البريطانية بي.إيه.ميديا.

وجاء في بيان من مستشفى ألدير هي للأطفال لهيئة الخدمات الصحية الوطنية "احتراماً لسرية المريض، لا يمكننا التعليق على الحالات الفردية".

وأضاف البيان "إننا قلقون من زيادة عدد الأطفال والشبان المصابين بالحصبة، المرض الفيروسي شديد العدوى، الذي يمكن أن يسبب اعتلالاً صحياً خطيراً للأطفال، يستدعى دخول المستشفى وفي حالات نادرة، الوفاة".

وتابع البيان "يزيد عدد الأطفال الذين يعالجون في مستشفى ألدر هي، من آثار ومضاعفات الحصبة 17، منذ يونيو".

الحصبة الاطفال
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