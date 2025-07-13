تظهر في مرحلة الشباب.. احذر 5 علامات قد تكشف أمراض القلب

كتب – سيد متولي

يمكن لأمراض القلب أن تهدد صحة الشباب مثل كبار السن تماما، وهناك علامات قد تشير إلى هذه المشكلات الخطيرة، لذا يجب الانتباه إليها لتجنب المضاعفات.

وبحسب موقع هيلث، هناك خمس علامات قد تكشف أمراض القلب، لدى الشباب، وهي:

ألم في منتصف الصدر، قد يستمر لأكثر من بضع دقائق، أو قد يختفي ثم يعود.

انزعاج في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم، قد تشمل الأعراض ألمًا أو انزعاجًا في: الذراعين (واحد أو كلاهما)

الظهر

الرقبة

الفك

المعدة.

ضيق في التنفس، قد يحدث مع أو دون انزعاج في الصدر.

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة.

الشعور بالتعب بشكل غير عادي.

ماذا تفعل؟

إذا شعرت بهذه الأعراض، خاصة مع تكرارها، يجب الذهاب إلى طبيب على الفور، لأنها قد تكشف عن مشكلات في القلب.

طرق الوقاية

الالتزام بنظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام دون إجهاد مفرط.

تجنب التدخين.

الفحص الدوري للقلب.