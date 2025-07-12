5 فوائد مذهلة لتناول كوب من عصير المانجو

عصير المانجو ليس مجرد مشروب صيفي منعش، بل هو غني بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة وتمنح الجسم طاقة طبيعية.

بفضل احتوائه على الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والإنزيمات الهاضمة، يمكن لعصير المانجو أن يكون إضافة رائعة لنظامك الغذائي اليومي.

إليك 5 فوائد تجعله أكثر من مجرد مشروب لذيذ وفق هيلث لاين

يعزّز صحة الجهاز الهضمي

عصير المانجو يحتوي على إنزيمات طبيعية مثل "الأميلاز"، التي تساعد في تكسير الطعام وتحسين عملية الهضم، كما أن الألياف الموجودة فيه تخفف من مشاكل الإمساك وتسهّل حركة الأمعاء.

يقوي المناعة

غناه بفيتامين C وفيتامين A يجعل من عصير المانجو داعمًا قويًا لجهاز المناعة، حيث يساعد على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، ويحسن من استجابة الجسم للأمراض.

يعزز صحة العين

المانجو غني بالبيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، الضروري للحفاظ على صحة الشبكية والوقاية من ضعف النظر وجفاف العين.

يمنح البشرة إشراقة طبيعية

الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في عصير المانجو تساهم في تجديد خلايا البشرة، وتقاوم علامات التقدم في السن، كما تساعد على ترطيب الجلد ومنحه مظهرًا صحيًا.

يدعم صحة القلب

البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودان في عصير المانجو يساهمان في تنظيم ضغط الدم، بينما تعمل مضادات الأكسدة على تقليل الالتهابات وحماية القلب من التلف والجلطات.