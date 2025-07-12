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3 أعراض تكشف عن إصابة في العمود الفقري.. لا تتجاهلها

02:00 ص السبت 12 يوليو 2025

التهابات العمود الفقري

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العمود الفقري هو الدعامة الأساسية للجسم، وأي إصابة فيه تؤثر بشكل مباشر على الحركة، الإحساس، بل وحتى وظائف الأعضاء.

وفي كثير من الأحيان، تكون العلامات الأولية لإصابة العمود الفقري خفية أو غير واضحة.

إليك 3 أعراض رئيسية تكون مؤشرًا مبكرًا على وجود مشكلة تستدعي التدخل الطبي العاجل، وفق "مايو كلينك".

خدر أو تنميل في الأطراف

إذا شعرت بتنميل مفاجئ أو خدر في الذراعين أو الساقين، فقد يشير ذلك إلى ضغط على الأعصاب الشوكية، نتيجة انزلاق غضروفي أو إصابة في فقرات العمود الفقري.

ألم مستمر أو حاد في الظهر أو الرقبة

الألم الذي لا يخفّ مع الراحة، أو يزداد عند الحركة، قد يكون إشارة إلى إصابة عضوية في الفقرات أو العضلات المحيطة بالعمود الفقري، وربما يدل على تمزق في الأربطة أو انضغاط في الأقراص الفقرية.

ضعف مفاجئ في العضلات أو صعوبة في الحركة

إذا لاحظت صعوبة في المشي أو الوقوف، أو شعرت بضعف غير مبرر في الذراع أو الساق، فقد يشير ذلك إلى تأثر الإشارات العصبية نتيجة إصابة في الحبل الشوكي أو ضغط على الفقرات.

التهابات العمود الفقري الأعراض العمود الفقري
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