لا يلاحظها أحد.. 8 علامات تحذيرية تنذر بسرطان المعدة

كتبت- شيماء مرسي

يبدأ سرطان المعدة غالبا بعلامات خفية وغير واضحة، مما يجعلها تمر دون أن يلاحظها أحد أو تشخص بشكل خاطئ على أنها مشكلات صحية أخرى.

ورغم هذا التحدي، فإن الكشف المبكر عن سرطان المعدة يزيد بشكل كبير من فرص علاجه ونجاحه.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز العلامات المبكرة لسرطان المعدة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

عسر الهضم أو حرقة المعدة المستمرة

قد يكون الشعور المتكرر بعسر الهضم أو حرقة المعدة والذي لا يزول حتى مع تناول الأدوية علامة خفية على الإصابة بسرطان المعدة.

ورغم أن هذه الأعراض شائعة في كثير من الأحيان إلا أن الانزعاج المزمن قد يشير إلى مشكلة صحية أكثر خطورة.

لذا إذا كنت تعاني باستمرار من عسر الهضم والانتفاخ حتى بعد تناول كميات قليلة من الطعام، فقد يكون ذلك من علامات الإنذار المبكرة لسرطان المعدة.

الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة جدا من الطعام

الشعور بالشبع بعد تناول القليل من الطعام قد يشير إلى وجود ورم يؤثر على وظائف المعدة.

فقدان الوزن المفاجئ

فقدان الوزن دون محاولة أو سبب محدد يعد علامة تحذيرية رئيسية تشير إلى خطر على الصحة، ولا ينبغي الاستهانة به أبدًا.

وفي حالة الإصابة بسرطان المعدة، قد يكون سبب هذا الفقدان هو نقص الشهية، أو انخفاض امتصاص الجسم للعناصر الغذائية، أو زيادة معدل الأيض بسبب وجود الورم.

الغثيان والقيء

إذا استمر الغثيان أو القيء خاصة إذا كان مصحوبا بالدم، فقد يكون علامة مبكرة على الإصابة بسرطان المعدة، ولا ينبغي تجاهله.

وقد يحدث هذا بسبب انسداد أو تهيج بطانة المعدة بسبب الورم، لذا إذا لاحظت وجود دم أثناء القيء فيجب استشارة الطبيب فورا.

ألم المعدة المستمر

قد يكون ألم البطن الخفيف والمستمر خاصة إذا كان في الجزء العلوي من البطن من الأعراض المبكرة لسرطان المعدة.

البراز الأسود

من العلامات الخفية الأخرى لسرطان المعدة كثرة البراز الداكن واللزج، وقد يكون هذا مؤشرا على نزيف في الجهاز الهضمي.

وفي حالة سرطان المعدة، قد يحدث نزيف داخلي إذا تسبب الورم في تهيج أو تآكل بطانة المعدة، لذا لا ينبغي الاستهانة به.

فقدان الشهية

من العلامات الشائعة لسرطان المعدة فقدان الشهية دون سبب واضح. مع مرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى فقدان كبير في الوزن. غالبًا ما يحدث فقدان الشهية المرتبط بالسرطان لأن الورم يؤثر على كيفية معالجة المعدة للطعام. إذا لوحظ هذا مع علامات مبكرة أخرى، فاعتبره مشكلة صحية خطيرة واستشر طبيبك فورًا.