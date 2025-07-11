حسام موافي يحذر من أعراض خطيرة.. تنذر بمشكلة في المخ

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من أن بعض أعراض الصداع تستدعي استشارة طبية عاجلة، تشير إلى مشكلة صحية خطيرة تتطلب تدخلا فوريا.

صفات الصداع الخطير

خلال برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح أن يجب على المريض أن يحذر ويتوجه للطبيب إذا كان الصداع يتميز بالصفات التالية:

صداع عنيف: أن يكون الألم شديدا للغاية، لم يشعر به المريض من قبل في حياته.

توقيت الصداع: يزداد حدة الصداع بشكل خاص في الصباح الباكر، ما يشير إلى تراكم الضغط داخل الرأس أثناء النوم.

القيء المصاحب للصداع: علامة تحذيرية

يعتبر القيء الذي يصاحب الصداع من العلامات المقلقة، خاصة إذا اتصف بالآتي:

عدم الارتباط بالطعام: حدوث القيء حتى لو لم يتناول المريض أي طعام.

قيء مفاجئ دون غثيان: على عكس القيء العادي الذي يسبقه شعور بالغثيان، يحدث هذا النوع فجأة وبدون سابق إنذار.

التوقيت: يتزامن القيء مع ذروة الصداع، وغالبا ما يحدث في الصباح الباكر.

التشخيص والإجراءات الطبية اللازمة

شدد "موافي" على ضرورة التوجه فورا إلى الطبيب المختص عند ظهور هذه الأعراض، يتطلب التشخيص الدقيق إجراء بعض الفحوصات الأساسية، وتشمل

فحص قاع العين

الفحص هو الأولي والأهم، حيث يكشف عن أي تورم في العصب البصري، ومؤشر على زيادة الضغط داخل المخ.

الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي على المخ

لتصوير الدماغ بشكل دقيق واستبعاد وجود أي أورام أو التهابات.

الأسباب المحتملة

تشمل الأسباب المحتملة لهذه الأعراض:

ارتفاع حميد في ضغط المخ

حالة يرتفع فيها ضغط السائل المحيط بالمخ لسبب غير معروف، وتعتبر قابلة للعلاج.

أسباب أخرى نادرة

في بعض الحالات الأقل شيوعا، قد يكون السبب ورما أو التهابا في المخ أو الأغشية المحيطة به.