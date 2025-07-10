في 5 دقائق فقط.. مشروب طبيعي لمحاربة رائحة العرق في الصيف

في 5 دقائق فقط.. مشروب طبيعي لمحاربة رائحة العرق ف

كتب: محمود عبد الرحمن

مع اشتداد حرارة الصيف، يزداد تعرق الجسم كوسيلة طبيعية لتنظيم حرارته. إلا أن رائحة العرق الكريهة تظل مصدر قلق وإحراج للكثيرين، خصوصا في البيئات المغلقة أو أثناء التنقل في النهار.

وفيما يلجأ البعض إلى استخدام مزيلات عرق قوية، قد تحمل هذه المنتجات آثارا جانبية على البشرة، وتسبب انسدادا في المسام، فإن الحل قد يكون أبسط.. ومن الداخل.

بحسب ما نشره موقع "The Healthy"، يمكن التحكم برائحة العرق من خلال مشروب طبيعي فعال يعتمد على مكونات بسيطة: القرنفل، النعناع، عصير الليمون، والماء الدافئ.

لماذا هذا المشروب فعال؟

-ينقي الجسم من السموم التي تفرز عبر التعرق وتسبب الروائح الكريهة.

-يوازن درجة الحموضة (pH) في الجسم، مما يجعل رائحة التعرق أكثر حيادية.

-يحفز الكبد على أداء وظائفه في التخلص من الفضلات.

-النعناع يحتوي على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، مما يقلل من تفاعل البكتيريا مع العرق.

-الليمون يعزز الانتعاش ويضبط الحموضة، فيما يمكن إضافة الزنجبيل كخيار لدعم المناعة وتحسين الهضم.

طريقة التحضير:

-كوب من الماء الدافئ.

-5 حبات قرنفل.

-حفنة من أوراق النعناع الطازج أو ملعقة صغيرة من المجفف.

-عصير نصف ليمونة.

-شريحة زنجبيل صغيرة (اختيارية).

الخطوات:

-ضع جميع المكونات في كوب الماء الدافئ.

-غط الكوب لمدة 5 دقائق للسماح للمكونات بإطلاق زيوتها الطيارة.

-يشرب المشروب على معدة فارغة صباحا، أو قبل الخروج في الأوقات الحارة.

متى تظهر النتائج الإيجابية للمشروب؟

وفق تجارب غذائية وطبية، يبدأ التأثير الإيجابي لهذا المشروب بعد أسبوع من الاستخدام المنتظم، حيث يلاحظ بعض الأشخاص:

-تحسن في رائحة التعرق العامة.

-تقليل الحاجة إلى مزيلات العرق القوية أو المعطرة.

-شعور عام بالانتعاش وتحسن في وظائف الهضم.