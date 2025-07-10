إعلان

في 5 دقائق فقط.. مشروب طبيعي لمحاربة رائحة العرق في الصيف

02:53 ص الخميس 10 يوليه 2025

في 5 دقائق فقط.. مشروب طبيعي لمحاربة رائحة العرق ف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب: محمود عبد الرحمن

مع اشتداد حرارة الصيف، يزداد تعرق الجسم كوسيلة طبيعية لتنظيم حرارته. إلا أن رائحة العرق الكريهة تظل مصدر قلق وإحراج للكثيرين، خصوصا في البيئات المغلقة أو أثناء التنقل في النهار.

وفيما يلجأ البعض إلى استخدام مزيلات عرق قوية، قد تحمل هذه المنتجات آثارا جانبية على البشرة، وتسبب انسدادا في المسام، فإن الحل قد يكون أبسط.. ومن الداخل.

بحسب ما نشره موقع "The Healthy"، يمكن التحكم برائحة العرق من خلال مشروب طبيعي فعال يعتمد على مكونات بسيطة: القرنفل، النعناع، عصير الليمون، والماء الدافئ.

لماذا هذا المشروب فعال؟

-ينقي الجسم من السموم التي تفرز عبر التعرق وتسبب الروائح الكريهة.

-يوازن درجة الحموضة (pH) في الجسم، مما يجعل رائحة التعرق أكثر حيادية.

-يحفز الكبد على أداء وظائفه في التخلص من الفضلات.

-النعناع يحتوي على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، مما يقلل من تفاعل البكتيريا مع العرق.

-الليمون يعزز الانتعاش ويضبط الحموضة، فيما يمكن إضافة الزنجبيل كخيار لدعم المناعة وتحسين الهضم.

طريقة التحضير:

-كوب من الماء الدافئ.

-5 حبات قرنفل.

-حفنة من أوراق النعناع الطازج أو ملعقة صغيرة من المجفف.

-عصير نصف ليمونة.

-شريحة زنجبيل صغيرة (اختيارية).

الخطوات:

-ضع جميع المكونات في كوب الماء الدافئ.

-غط الكوب لمدة 5 دقائق للسماح للمكونات بإطلاق زيوتها الطيارة.

-يشرب المشروب على معدة فارغة صباحا، أو قبل الخروج في الأوقات الحارة.

متى تظهر النتائج الإيجابية للمشروب؟

وفق تجارب غذائية وطبية، يبدأ التأثير الإيجابي لهذا المشروب بعد أسبوع من الاستخدام المنتظم، حيث يلاحظ بعض الأشخاص:

-تحسن في رائحة التعرق العامة.

-تقليل الحاجة إلى مزيلات العرق القوية أو المعطرة.

-شعور عام بالانتعاش وتحسن في وظائف الهضم.

تعرق الجسم مشروب طبيعي لمحاربة رائحة العرق عصير الليمون القرنفل النعناع مزيلات العرق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز
مصر تلغي تمييزا للعرب وتقرر معاملتهم كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية
قبل قرار المركزي.. الدولار يواصل الهبوط خلال تعاملات البنوك اليوم
لكافة البنوك.. "إنستاباي" يعود للعمل بكفاءة