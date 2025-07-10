أصيب به الفنان إدوارد.. 5 علامات تكشف إصابتك بسرطان الكلى

كتبت- شيماء مرسي

أعلن الفنان إدوارد عن إصابته بسرطان الكلى، وذلك خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc.

وفي هذا السياق نقدم لكم أسباب وأعراض وطرق الوقاية من سرطان الكلى، بحسب ما كشف موقع "مايو كلينيك".

الأعراض

لا يسبب سرطان الكلى عادة أي علامات في البداية، وبمرور الوقت، قد تظهر أعراض وتشمل ما يلي:

وجود دم في البول.

فقدان الشهية.

ألم في الجانب أو الظهر لا يزول.

الشعور التعب.

نقص الوزن دون سبب مبرر.

الأسباب

يحدث سرطان الكلى عندما تطرأ تغيرات على الحمض النووي للخلايا الموجودة في الكلى.

ويحمل الحمض النووي للخلية التعليمات التي توجه الخلية لأداء وظيفتها، كما يعطي الحمض النووي في الخلايا السليمة أوامر بالنمو والتكاثر بمعدل ثابت.

وتتلقى الخلايا تعليمات دقيقة من الحمض النووي لتنمو وتؤدي وظائفها، ثم تموت في وقت محدد، وهذا النظام المبرمج يحافظ على توازن الجسم وصحته.

ولكن الأمر يختلف تماما في الخلايا السرطانية، وتحدث تغيرات في الحمض النووي تؤدي إلى الفوضى، وبدلا من ذلك تتلقى الخلايا السرطانية أوامر لإنتاج أعداد هائلة من الخلايا وبسرعة جنونية، وهذا التكاثر السريع يسبب نمو الأورام وانتشارها.

وتتجمع الخلايا السرطانية معا لتشكل كتلة تعرف باسم الورم، ولا يتوقف خطر هذا الورم عند تكوينه فحسب، بل يمكن أن ينمو ويكبر ويدمر الأنسجة السليمة المحيطة به في الجسم.

طرق الوقاية

تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات.

ممارسة التمارين الرياضية.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

التحكم في ارتفاع ضغط الدم.