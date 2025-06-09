في موسمها.. لن تتوقع 5 فوائد للمانجو على صحة جسمك

المانجو من الفواكه الاستوائية المحبوبة عالميًا، وتتميز بمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية.

إلى جانب طعمها الرائع، تقدم المانجو مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعلها خيارًا مثاليًا لإضافتها إلى نظامك الغذائي.

5 فوائد للمانجو، وفق "ويب ميد".

1. تعزيز المناعة

تُعتبر المانجو مصدرًا غنيًا بفيتامين C، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز جهاز المناعة. يُساهم فيتامين C في حماية الجسم من الالتهابات وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

بالإضافة إلى ذلك، يُساعد في امتصاص الحديد من المصادر النباتية، مما يُحسن من مستويات الطاقة والصحة العامة.

2. دعم صحة العين

تحتوي المانجو على مركبات مثل البيتا كاروتين واللوتين، وهي مضادات أكسدة تُساهم في الحفاظ على صحة العين.

تُساعد هذه المركبات في الوقاية من مشاكل الرؤية المرتبطة بالتقدم في السن، مثل التنكس البقعي، وتحسن من الرؤية الليلية.

3. 🫀 دعم صحة القلب

تُعد المانجو مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معادن تُساهم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المانجو على مركب يُسمى "مانجيفيرين"، الذي أظهرت الدراسات الأولية أنه قد يُقلل من الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب.

4. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي المانجو على ألياف غذائية وإنزيمات هضمية تُساهم في تحسين عملية الهضم. تُساعد هذه المكونات في الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء، مما يُساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

5. دعم صحة الجلد

تُعتبر المانجو مصدرًا غنيًا بفيتامين A وفيتامين E، وهما فيتامينان يُساهمان في الحفاظ على صحة الجلد.

يُساعد فيتامين A في تجديد خلايا الجلد، بينما يُساهم فيتامين E في حماية الجلد من الأضرار الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية والملوثات.