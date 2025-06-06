تحمي من أمراض القلب.. 7 أطعمة معلبة مناسبة لمرضى ضغط الدم

كتبت- شيماء مرسي

يعد الاهتمام بالغذاء الصحي ضرورة قصوى، خاصة لمرضى ضغط الدم المرتفع، ومع ذلك، قد لا يدرك الكثيرون أن بعض الأطعمة المعلبة يمكن أن تكون خيارا مفيدا لهؤلاء المرضى.

وإليك قائمة بالأطعمة المعلبة المناسبة لمرضى ضغط الدم، بحسب ما ذكر موقعي "eatingwell" و"مايو كلينيك".

السردين المعلب

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والكالسيوم، مما يسهم في خفض ضغط الدم وتقليل الالتهاب.

الفاصوليا المعلبة

تناول الفاصوليا المعلبة طريقة رائعة للمساعدة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم، كما إنها مصدر جيد للبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف.

الطماطم المعلبة

يساعد البوتاسيوم على معادلة آثار الصوديوم من خلال تعزيز إخراجه عبر البول وإرخاء جدران الأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك الطماطم المعلبة غنية بالليكوبين وهو مضاد أكسدة مفيد للقلب، ويمكن أن يسهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

التونة المعلبة

تحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم وأحماض أوميجا ٣ الدهنية التي تخفض ضغط الدم.

الأناناس المعلب

يساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب، وذلك بفضل احتوائه على الألياف والبوتاسيوم.

السبانخ المعلبة

تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم واسترخاء الأوعية الدموية والوقاية من أمراض القلب.

الشمندر المعلب

يحتوي على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم وفيتامين ج وب، مما يسهم في خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات.

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