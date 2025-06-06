احذر تخزين لحوم الأضحية فى "الأكياس السوداء"- طبيبة تكشف السر

كتبت- أسماء مرسي:

أكياس اللحوم السوداء خيارا شائعا لتخزين لحوم الأضحية لدى العديد من ربات البيوت، دون وعي منهن بأضرار هذه العادة الخاطئة.

مخاطر الأكياس السوداء وتلف التجميد

في هذا الصدد، حذرت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري بالشهداء، من استخدام الأكياس السوداء، وكذلك الأكياس المقطوعة أو تلك التي تحتوي على هواء وماء، لتخزين اللحوم.

هذه الأكياس تزيد من فرص حدوث ما يُعرف بـ "حروق أو لسعة التجميد".

ما هي "حروق التجميد"؟

أوضحت "سماح" عبر منشورا لها بصفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" أن حروق التجميد ظاهرة تحدث نتيجة لتكثف الثلج بشكل مفرط على سطح اللحم، ثم يتحول مباشرة إلى بخار (تسامي) ويعاد ترسيبه.

تظهر هذه الحروق على شكل بقع بيضاء غير بارزة على سطح اللحم، ورغم أنها لا تجعل اللحم ضارًا للاستهلاك، إلا أنها تقلل بشكل كبير من جودته، نكهته، وفوائده الغذائية.

تحدث هذه المشكلة بسبب التخزين غير الصحيح أو وجود خلل في جهاز التبريد.

نصائح لتخزين اللحوم بشكل صحيح

لتجنب "حروق التجميد" والحفاظ على جودة اللحوم، أوصت الطبيبة باتباع الإرشادات التالية:

استخدم أكياسا نظيفة وسليمة، وتأكد من تفريغها تماما من الهواء والماء قبل إغلاقها بإحكام.

تجنب وضع الأكياس فوق بعضها بشكل مباشر، مع ترك فراغات بينها.

إذا كانت هناك أكياس تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ضعها في الأعلى واستهلكها أولا، حيث أن الدهون تتأثر بالتجميد لفترات طويلة.

ماذا تفعل إذا ظهرت حروق التجميد؟

إذا لاحظت ظهور بقع "حروق التجميد" على اللحم، يمكنك إزالة هذه الأجزاء بسكين أو طهي اللحم كالمعتاد، ولكن، هذا سيؤثر على الطعم والفائدة الغذائية للحم، لذلك، من الأفضل الانتباه لتخزين اللحوم بشكل صحيح لتجنب هذه المشكلة.

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