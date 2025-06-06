"الثلاثي القاتل".. احذر تناول هذا الطعام في العيد

كتبت- شيماء مرسي

تناول اللحوم المصنعة بانتظام قد يزيد من احتمالية الإصابة بالخرف وأمراض القلب والسرطان.

واللحوم المصنعة تخضع لتقنيات حفظ كالتدخين، أو المعالجة، أو التمليح، أو إضافة مواد حافظة.

وكشفت دراسة أجراها باحثون بريطانيون ونشرت في مجلة BMC Medicine عام ٢٠١٣، أن الأنظمة الغذائية الغنية باللحوم المصنعة ترتبط بالوفيات المبكرة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

كما أن الملح والمواد الكيميائية المستخدمة لحفظ اللحوم قد تلحق الضرر بالصحة.

وأظهرت الدراسة أيضا أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من اللحوم المصنعة هم أكثر عرضة للسمنة والتدخين ولديهم سلوكيات أخرى معروفة بأنها تضر بالصحة.

ولم يظهر تناول اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي، نفس التأثير.

كما وجدت الدراسة ارتباط إيجابي بين استهلاك اللحوم المصنعة والوفيات، وخاصة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وأيضا تناول اللحوم الحمراء المصنعة قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف وتدهور الإدراك.

وأوصت لمؤسسة القلب البريطانية (BHF) بالحد من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة إلى 70 جرام أو أقل يوميا.

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