للرجال.. 4 علامات تنذر بالإصابة بسرطان قاتل

هنا 4 علامات رئيسية قد تشمل عدة أنواع من السرطان يجب على الرجال الانتباه إليها واستشارة الطبيب فوراً عند ظهورها أو استمرارها، وفقًا لـ healthline.

علامات قد تنذر بسرطان البروستاتا

صعوبة في بدء التبول، ضعف أو تقطع في تدفق البول، الحاجة المتكررة للتبول (خاصة ليلاً)، ألم أو حرقان أثناء التبول، وجود دم في البول أو السائل المنوي. هذه الأعراض قد تكون بسبب تضخم حميد في البروستاتا، ولكنها تتطلب فحصاً للتأكد.

علامات قد تنذر بسرطان القولون والمستقيم

تغير مستمر في عادات الأمعاء (مثل الإسهال أو الإمساك غير المبرر)، نزيف من المستقيم أو وجود دم في البراز (قد يكون أحمر فاتحاً أو داكناً جداً)، شعور بعدم إفراغ الأمعاء بالكامل بعد التغوط، ألم أو انزعاج مستمر في البطن.

كتل أو تورمات غير طبيعية أو تغيرات في الخصيتين

علامات قد تنذر بسرطان الخصية

وجود كتلة أو تورم غير مؤلم في أي من الخصيتين (هو العرض الأكثر شيوعاً)، شعور بثقل في كيس الصفن، ألم خفيف في أسفل البطن أو منطقة الفخذ، تراكم مفاجئ للسوائل في كيس الصفن، أو ألم أو انزعاج في الخصية أو كيس الصفن. سرطان الخصية هو الأكثر شيوعاً لدى الرجال الأصغر سناً (15-35 عاماً)، ولكن يمكن أن يصيب أي عمر.

السعال المستمر أو ضيق التنفس أو الألم الصدري:

علامات قد تنذر بسرطان الرئة

سعال جديد لا يزول أو يتفاقم بمرور الوقت، سعال مصحوب بدم (حتى لو بكمية قليلة)، ضيق في التنفس، أزيز (صفير عند التنفس)، ألم مستمر في الصدر أو الكتف يزداد سوءاً عند التنفس العميق أو السعال، بحة في الصوت، فقدان الوزن غير المبرر. هذه الأعراض قد تشير إلى سرطان الرئة، وهو أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً بالرجال (خاصة المدخنين).

فقدان الوزن غير المبرر أو التعب الشديد المستمر أو الألم المستمر:

فقدان الوزن غير المبرر

خسارة ملحوظة في الوزن (أكثر من 5 كيلوغرامات) دون تغيير في النظام الغذائي أو مستوى النشاط البدني يمكن أن يكون علامة على عدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان البنكرياس، القولون، الرئة، أو المعدة.

التعب الشديد المستمر

الشعور بالإرهاق الشديد الذي لا يزول مع الراحة، والذي يؤثر على الأنشطة اليومية، قد يكون علامة على السرطان، خاصة اللوكيميا أو سرطان القولون.

الألم المستمر

أي ألم لا يزول مع الوقت ولا يستجيب للعلاجات التقليدية، سواء كان في العظام، البطن، أو أي مكان آخر، يجب تقييمه من قبل الطبيب، على سبيل المثال، ألم الظهر المستمر قد يكون علامة على سرطان البروستاتا المتقدم أو سرطان البنكرياس