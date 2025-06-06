تناول هذه الأطعمة يوميا تعزز نسبة الخصوبة

إذا كنت تسعى لتعزيز الخصوبة من خلال نظامك الغذائي، فهناك العديد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تدعم صحة الإنجاب لكل من الرجال والنساء، وفقًا لـ هيلث لاين.

أطعمة مفيدة لتعزيز الخصوبة

إليك بعض الأطعمة التي يُنصح بتضمينها في نظامك الغذائي اليومي:

الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين والماكريل)

غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية التي تلعب دورًا في تنظيم الهرمونات وتحسين جودة البويضات والحيوانات المنوية وتقليل الالتهاب.

الخضروات الورقية الخضراء الداكنة (مثل السبانخ واللفت والجرجير)

مصدر ممتاز للفولات (حمض الفوليك)، وهو فيتامين B حيوي يدعم صحة البويضات ويساعد في الوقاية من عيوب الأنبوب العصبي للجنين. كما أنها تحتوي على الحديد وفيتامين C.

البقوليات (مثل العدس والفول والحمص

غنية بالألياف والبروتين النباتي والفولات. يُعتقد أن البروتين النباتي يرتبط بتحسين الخصوبة، كما أن العدس يحتوي على مادة البوليامين سبيرميدين التي قد تكون مهمة لعملية التكاثر.

الفواكه الحمضية (مثل البرتقال والليمون والجريب فروت

: تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يحمي الخلايا التناسلية ويحسن توازن الهرمونات. كما أنها تحتوي على مادة البولات الفوليك.

التوت (مثل التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر

مليئة بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والفلافونويد التي تحمي الخلايا التناسلية من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي.

المكسرات والبذور (مثل الجوز وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين):

الجوز

غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين E، وكلاهما مفيد للصحة الإنجابية وجودة الحيوانات المنوية.

بذور عباد الشمس

تحتوي على فيتامين E والزنك والفولات والسيلينيوم، والتي تدعم صحة الحيوانات المنوية وتعزز الانغراس.

بذور اليقطين

مصدر جيد للحديد، والذي يرتبط بتحسين الخصوبة.

البيض

يوفر البروتين وفيتامين D والكولين، وهي مغذيات أساسية لتنظيم الهرمونات وصحة البويضات.

منتجات الألبان كاملة الدسم (مثل الزبادي اليوناني والجبن)

تحتوي على الكالسيوم والبروبيوتيك وفيتامين D، والتي يُعتقد أنها تدعم التوازن الهرموني وصحة التبويض.

الحبوب الكاملة (مثل الأرز البني والكينوا والشوفان)

توفر الكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين وظيفة التبويض.

الطماطم

غنية بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يعتقد أنه يحسن عدد الحيوانات المنوية وحركتها. يُفضل تناول الطماطم المطبوخة لزيادة امتصاص الليكوبين.

المحار

يحتوي على نسبة عالية من الزنك، وهو معدن مهم لإنتاج بويضات وحيوانات منوية ذات جودة جيدة.

الأفوكادو

مصدر غني بالدهون الصحية (خاصة الدهون الأحادية غير المشبعة) وفيتامين E والفولات والبوتاسيوم، وكلها تدعم الخصوبة.