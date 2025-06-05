في عيد الأضحي.. 4 مكونات سحرية لتسوية اللحم بسرعة

يتزامن عيد الأضحى المبارك مع إقبال الكثيرين على تناول اللحوم، التي تعد جزءا من احتفالات العيد، ولكن تواجه ربات البيوت مشكلة تتمثل في صلابة قطع اللحم واستغراقها وقتا طويلا في الطهي.

فيما يلي، 4 مكونات موجودة في مطبخك تساعد على تكسير ألياف اللحم وتليينها بشكل طبيعي، ما يقلل من وقت الطهي، وفقا لموقع "timesofindia".

البابايا الخضراء

تحتوي على إنزيم الباباين الذي يفكك الكولاجين في اللحم، ما عليك سوى استخدام ملعقتين من عجينة البابايا الخضراء مع القشر والماء لكل كيلوجرام من اللحم، وامزجها برفق قبل الطهي

تساعد هذه الحيلة على تسوية اللحم بشكل جيد وفي وقت سريع.

اللبن الرائب

اللبن الرائب مكونا منزليا بسيطا لكنه فعال بشكل مدهش في تليين اللحوم، وذلك بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك، ويعمل كعامل طبيعي لتكسير ألياف البروتين في اللحم، ما يجعله أكثر ليونة بعد الطهي.

لاستخدام اللبن الرائب في تليين اللحم، ما عليك سوى تتبيل اللحم به لمدة 20-40 دقيقة قبل الشواء.

صودا الخبز

صودا الخبز طريقة فعالة لتليين اللحوم، ما عليك سوى دهن اللحم بمعجون مكون من صودا الخبز والماء، ثم وضعه في الثلاجة لبضع ساعات.

عصير الليمون أو الخل

كلاهما شديد الحموضة ويعملان على تليين اللحم بسحب الماء منه، ضع طبقة من عصير الليمون أو الخل قبل ساعة من الطهي، لكن احذر، الإفراط في استخدامهما يؤدي إلى صلابة اللحم بدلاً من تليينه.