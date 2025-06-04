يسهل تجاهلها.. 8 علامات مبكرة لـ سرطان الكبد

كتب – سيد متولي

سرطان الكبد، وهو شكل عدواني من السرطان، يمكن أن يصيب أي شخص، وهو السبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان عالميًا.

ويحدث سرطان الكبد عندما تتشكل خلايا سرطانية في أنسجة الكبد، وأكثر أنواع سرطان الكبد الأولي شيوعًا هو سرطان الخلايا الكبدية (HCC)، ولكن هناك أنواع أخرى تشمل سرطان القناة الصفراوية (سرطان القنوات الصفراوية) وسرطانات نادرة مثل سرطان الخلايا الليفية.

وبحسب تايمز أوف إنديا، يصعب اكتشاف أعراض سرطان الكبد في البداية، ما يزيد من صعوبة علاجه مع تقدمه، ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها، وهي:

فقدان الوزن السريع دون حمية غذائية

من العلامات المبكرة لسرطان الكبد فقدان الوزن دون محاولة، إذا بدأتَ بفقدان الوزن فجأةً دون اتباع حمية غذائية، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية، ويحدث هذا لأن السرطان يؤثر على قدرة الكبد على معالجة العناصر الغذائية، وبالتالي تُستنفد طاقتك بسرعة، ما يؤدي إلى فقدان الوزن.

فقدان الشهية

لأن الكبد عضوٌ مهمٌّ للهضم، فإن أي خللٍ فيه سيؤدي إلى انخفاض الشهية، غالبًا ما يشعر مرضى سرطان الكبد في مراحله المبكرة بالشبع بعد تناول كميةٍ قليلةٍ فقط، ويحدث هذا الشعور المبكر بالامتلاء، والذي يُسمى الشبع المبكر، لأن سرطان الكبد قد يُعطّل عمليتي الهضم والاستقلاب، ما يُصعّب على الجسم معالجة الطعام بشكلٍ طبيعي.

ألم في الجزء العلوي من البطن

الألم أو الانزعاج في الجانب الأيمن العلوي من البطن، حيث يقع الكبد، هو علامة أخرى يمكن تجاهلها بسهولة.

قد يكون هذا الألم خفيفًا أو حادًا، ويمتد أحيانًا إلى الكتف الأيمن أو الظهر، وبالطبع، قد يكون هذا الألم ناتجًا أيضًا عن عسر الهضم أو إجهاد العضلات، ولكن لا ينبغي تجاهل الألم المستمر، بل يجب فحصه.

الغثيان والقيء

الشعور المستمر بالغثيان أو التقيؤ المتكرر دون سبب واضح قد يكون أيضًا من أعراض سرطان الكبد، ويحدث لأن ضعف وظائف الكبد يؤثر على الجهاز الهضمي، وإذا استمر الغثيان أو القيء لفترة طويلة، فمن المهم استشارة الطبيب.

التعب والضعف

الشعور بالتعب أو الضعف غير المعتاد، حتى بعد الراحة، حالة شائعة، ولكن قد يكون له أساس خطير، يستهلك الجسم طاقة كبيرة في محاولة محاربة السرطان، ما قد يجعلك تشعر بالإرهاق، ويختلف هذا التعب عن التعب الطبيعي، ويميل إلى الاستمرار.

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)

اليرقان هو اصفرار الجلد وبياض العينين، يحدث ذلك لأن الكبد لم يعد قادرًا على إزالة مادة البيليروبين من الدم، إلى جانب الاصفرار، قد تلاحظ حكة في الجلد، أو بولًا داكنًا، أو برازًا باهتًا، وتشير هذه الأعراض إلى إصابة خطيرة بالكبد، مع أنها قد لا تكون سرطانًا دائمًا.

التورم وتراكم السوائل

يمكن أن يُسبب سرطان الكبد تراكم السوائل في البطن، ما يُسبب تورمًا وثقلًا، هذا التورم، المعروف باسم الاستسقاء، قد يكون مزعجًا، وهو علامة على خلل في وظائف الكبد، كما قد يحدث تورم في الساقين.

الشعور بـ "الكتلة"

قد تشعر أحيانًا بوجود كتلة أو انتفاخ تحت الأضلاع على الجانب الأيمن (تضخم الكبد) أو الجانب الأيسر (تضخم الطحال)، قد يكون هذا علامة على سرطان الكبد أو مشاكل كبدية ذات صلة، ويجب فحصه من قبل الطبيب.

أعراض أخرى

حكة الجلد حتى عندما لا يكون جافًا

حمى دون عدوى

ظهور أوردة متضخمة على البطن

سهولة الإصابة بالكدمات أو النزيف

لماذا من السهل تجاهل هذه العلامات؟

العديد من هذه الأعراض شائعة، وقد تكون ناجمة عن حالات أقل خطورة، مثل عسر الهضم، أو التوتر، أو العدوى، ولأنها قد تكون غير واضحة أو خفيفة في البداية، غالبًا ما يتأخر الناس في زيارة الطبيب، وهذا التأخير قد يسمح للسرطان بالتطور إلى مرحلة أكثر خطورة، ما يزيد من صعوبة العلاج.