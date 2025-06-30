سبب وفاة الممثلة شيفالي جاريوالا.. علامات تكشف إصابتك بالسكتة القلبية

كتبت- شيماء مرسي

توفيت النجمة الهندية شيفالي جاريوالا عن عمر يناهز الثانية والأربعين إثر بسكتة قلبية مفاجئة.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أسباب وعلامات السكتة القلبية، وفقا لموقعي "تايمز ناو نيوز" و"تايمز أوف إنديا".

ما هي السكتة القلبية؟

تحدث عندما يتوقف القلب تماما عن النبض، أو عندما ينبض بسرعة كبيرة لدرجة توقفه عن ضخ الدم.

وخلال السكتة القلبية عادة ما ينهار المصاب ويفقد وعيه، وتبدأ الأعراض دون سابق إنذار.

وفي حالة السكتة القلبية الرئوية يتوقف قلبك عن ضخ الدم وفي غضون دقائق، تتعرض أعضائك وجسمك بأكمله لخطر الموت نظرا لحاجتها المستمرة للأكسجين.

وينقل الدم هذا الأكسجين ويشمل العلاج الطارئ لإنقاذ الحياة الإنعاش القلبي الرئوي للحفاظ على كمية كافية من الأكسجين في الرئة لنقلها إلى دماغ المصاب حتى يتم استعادة إيقاع القلب الطبيعي عن طريق الصدمة الكهربائية.

وقد تحدث السكتة القلبية المفاجئة لدى المصابين بأمراض القلب، ومع ذلك، فإن الإصابة بنوبة قلبية أو أي حالة قلبية أخرى قد تزيد من خطر الإصابة بشكل كبير.

علامات السكتة القلبية

اضطراب نبضات القلب

لا ينبغي الاستهانة بعدم انتظام ضربات القلب، وتعرف هذه الحالة أيضا باسم اضطراب نظم القلب، وهي شائعة بين من يعانون من سكتة قلبية.

كما إنها قد تشبه أيضا خفقان القلب أي رفرفة أو خفقان في الصدر، وفي كثير من الحالات، قد تكون صامتة ولا تظهر إلا في الفحوصات الطبية.

التعب غير المبرر

التعب والإرهاق غير المبرر قد يكونان من أوائل أعراض مشكلات القلب، وخاصة لدى النساء.

وفي الحالات التي تؤدي إلى السكتة القلبية، تبلغ العديد من النساء عن شعورهن بتعب شديد قبل أيام، أو حتى أسابيع من حدوثها، ويشمل ذلك الخمول وفقدان الطاقة الذي يستمر لفترة طويلة.

ضيق التنفس

تعد من أكثر أعراض السكتة القلبية الوشيكة شيوعا، ووفقا للخبراء، فإن أكثر من 10% من المرضى الذين تعرضوا لسكتة قلبية عانوا من هذا العرض.

ضيق في الصدر

من العلامات المبكرة للسكتة القلبية، حيث أن معظم المرضى يشعرون بضغط وامتلاء في الصدر، خاصة لمن هم دون سن الخمسين والنساء.

ويصف العديد من المرضى شعورا بالثقل، كأنه شدّ على الصدر أو ثقل غير مرئي يضغط على الصدر.

ولا ينبغي تجاهل هذه الأحاسيس واعتبارها مجرد غازات أو إجهاد عضلي أو إجهاد.

الشعور بالدوار أو الإغماء

قد يكون الشعور بالدوار علامة للسكتة القلبية، وذلك نتيجة لانخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

ومع ذلك، غالبا ما يكون مصحوبا بأعراض أخرى أكثر وضوحا، مثل الانهيار المفاجئ، وفقدان الوعي، وانقطاع النبض أو التنفس.