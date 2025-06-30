أضرار تناول المشروبات الكحولية الباردة في الطقس الحار

تشير الدكتورة يلينا بوتينكو إلى أن الكثيرين في حر الصيف، يفضلون المشروبات الكحولية الباردة، مثل الجعة، رغبة منهم في تبريد أجسامهم قليلا.

ووفقا لها، ولكن هذه الطريقة لا تحقق النتيجة المطلوبة، بل وأكثر من ذلك تفاقم الحالة أكثر.

وتقول: "حتى جرعة صغيرة من الكحول تسبب تغيرات سلبية في الجسم، وخاصة في الأوعية الدموية. فالإيثانول، بفضل النواقل العصبية في الدماغ (الأدرينالين والنورادرينالين)، ينشط الدورة الدموية ويسبب زيادة في معدل ضربات القلب. تتمدد الأوعية الدموية ويشعر الشخص بالدفء في جميع أنحاء الجسم. وعند زيادة جرعة الكحول، يحدث تشنج وعائي، ما يؤدي إلى اضطراب الدورة الدموية في الأعضاء الداخلية".

ونتيجة لذلك، وفقا لها، لا يحدث أي تبريد في الحر، حتى بعد تناول المشروبات الباردة قليلة الكحول (مثل النبيذ أو الجعة). بل على العكس، يمكن أن يؤدي توسع الأوعية الدموية إلى صداع، ما يزيد من تدهور صحة الشخص في الحر. وبالتالي، فإن شرب الكحول في الحر قد يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل أسرع والإصابة بضربة حر.

ولكن هذا لا يعني إمكانية تدفئة الجسم بشرب الكحول في الطقس البارد.

وتقول موضحة: "عند شرب الكحول في البرد، قد يصاب الشخص بانخفاض حرارة الجسم ويتجمد، حيث يحدث شلل في الأوعية الدموية الجلدية. لأنه في البداية، تتمدد الأوعية تحت تأثير الكحول، ويحدث شعور "بحرارة وهمية"، وتتدفق كمية كبيرة من الدم إلى سطح الجلد، ولكن سطح الجلد فقط هو الذي يسخن، ولكنه يطلق هذه الحرارة بسرعة إلى البيئة. بعدها يتوقف الجلد عن الاستجابة لانخفاض درجة الحرارة، ونتيجة لذلك قد يتجمد الشخص بسرعة".