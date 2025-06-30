باحثون يطورون أداة ذكاء اصطناعي لتشخيص 9 أنواع من الخرف

طوّر باحثون في مايو كلينك أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُساعد الأطباء على تحديد أنماط نشاط الدماغ المرتبطة بـ 9 أنواع من الخرف، بما في ذلك الزهايمر، باستخدام فحص واحد فقط، متاح على نطاق واسع، في تقدمٌ جذري في التشخيص المبكر والدقيق.

وأطلق الباحثون على الأداة "ستايت فيور" ونجحت في التعرف على نوع الخرف في 88% من الحالات.ونُشرت النتائج في مجلة "نيورولوجي"، المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب.

السرعة والدقة

وتمكّنت أداة الذكاء الاصطناعي الأطباء من تفسير فحوصات الدماغ أسرع بمرتين تقريباً، وبدقة أكبر بـ 3 مرات من العمل العادي.

ودرّب الباحثون واختبروا الذكاء الاصطناعي على أكثر من 3600 فحص، بما في ذلك صور لمصابين بالخرف، ولآخرين لا يعانون من ضعف إدراكي.

تحديد المرض مبكراً

ويُعالج هذا الابتكار تحدياً أساسياً في رعاية المرضى بالخرف، بتحديد المرض مبكراً وبدقة، بما في ذلك الحالات المرضية المتعددة.

ومع ظهور علاجات جديدة، يُساعد التشخيص في الوقت المناسب على تمكين المرضى من الرعاية الأنسب عندما يكون لها التأثير الأكبر. وبإمكان هذه الأداة تقديم دعم تشخيصي متقدم للعيادات التي تفتقر إلى الخبرة في طب الأعصاب، مع ارتفاع أعداد المصابين بالخرف عالمياً.