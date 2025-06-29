اكتشافها قد ينقذ حياتك.. 9 علامات غامضة لـ أورام المخ

كتب – سيد متولي

غالبًا ما تظهر أورام الدماغ دون أن تكتشف حتى تصل إلى مرحلة خطيرة، ولا يزال تشخيصها من أصعب الحالات، ويعود ذلك أساسًا إلى عدم تحديد أعراضها وعدم وضوحها، لذا فإن فهم سبب عدم اكتشاف الأورام حتى مراحلها المتأخرة والتعرف على علاماتها التحذيرية الأولية يمكن أن ينقذ حياة المرضى بشكل كبير.

لماذا لا يتم ملاحظة أورام المخ؟

تتميز أورام الدماغ بأعراض مثل الغثيان غير المبرر، والصداع المتكرر، والدوار، والنوبات، وفقدان التوازن، وضعف البصر، وتغيرات في أنماط الكلام، بالإضافة إلى تغيرات معرفية وسلوكية أخرى، هذه العلامات غير محددة، وقد تعزى إلى التوتر، أو التقلبات الهرمونية، أو التغيرات البيئية، أو عوامل نمط الحياة مثل قلة النوم، وهذا غالبًا ما يدفع الناس إلى تجاهلها كعلامات تحذير مبكرة لحالة طبية خطيرة، بحسب timesofindia.

أعراض ورم الدماغ تتطور تدريجيًا، أي أنها تتفاقم مع مرور الوقت، لذلك، لا تُكتشف إلا عندما يصبح الألم لا يطاق، في كثير من الحالات، تنمو الأورام ببطء، ما يسمح للدماغ بالتكيف مع الألم والتعايش معه، تختلف الأعراض أيضًا باختلاف حجم الورم وموقعه في الدماغ، أحيانًا، تبقى الأعراض مخفية حتى يتوسع الورم بما يكفي لإحداث تغييرات ملحوظة.

ما هي علامات التحذير من ورم المخ؟

من المهم للغاية التعرف على علامات التحذير المبكرة التالية واستشارة أخصائي في الوقت المناسب:

الصداع المستمر أو المتفاقم، وخاصة ذلك الذي تشعر بأنه عميق أو يسبب ألمًا شديدًا.

مشاكل في الرؤية مثل عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، يعد الحول شائعًا بين الأطفال.

الغثيان أو القيء غير المبرر.

نوبات متكررة دون وجود تاريخ من الصرع.

ضباب الدماغ ومشاكل الذاكرة وتغيرات أخرى في الشخصية.

ضعف أو خدر في الأطراف.

عدم التنسيق وصعوبة التوازن.

الكلام غير الواضح أو التغيرات في أنماط الكلام.

قد تظهر التقلبات الهرمونية المفاجئة على شكل زيادة في الوزن أو عدم انتظام الدورة الشهرية.

ما هي خيارات العلاج المتاحة؟

مفتاح العلاج الفعال هو الكشف المبكر، انتبه للتغيرات الجسدية أو المعرفية المفاجئة أو غير المبررة، فقد تشير إلى ورم دماغي.

تساعد إجراءات التصوير، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب، على اكتشاف الأورام في مراحلها المبكرة، وغالبًا قبل ظهور الأعراض، كما تمكن هذه الإجراءات الأخصائيين من معرفة حجم الورم وموقعه ودرجته بدقة.

بمجرد اكتشافه، تستخدم تقنيات مثل فتح الجمجمة المركز، والعلاج الإشعاعي، والجراحة الإشعاعية لعلاج هذه الحالة.