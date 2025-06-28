لن تتوقع التأثير السحري على جسمك لتناول ثمرة مشمش كل صباح

المشمش، فاكهة الصيفية ذات طعم المنعش لها فوائد صحية قيمة، تناوله يومياً، سواء طازجاً أو مجففاً، يُحسن من الهضم، ويحمي القلب، ويدعم العين والبشرة، ويعزز المناعة.

في التقرير التالي نستعرض 5 فوائد لتناول المشمش يوميا وفق موقع "هيلث لاين".

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

المشمش غنيًا بالألياف القابلة وغير القابلة للذوبان هذه الألياف تسهل حركة الأمعاء وتغذي البكتيريا المفيدة، ما يقلل الإمساك ويُحسّن الهضم بشكل عام .

تنظيم ضغط الدم وصحة القلب

بفضل محتواه الغني بالبوتاسيوم والماء، يساهم المشمش في ضبط ضغط الدم وتقليل احتباس السوائل.

وأيضًا الألياف النباتية تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب .

تقوية المناعة ومكافحة الالتهاب

يحتوي المشمش على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات بالإضافة إلى فيتامينات A وC وE، التي تحارب الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما يقلّل خطر الإصابة بأمراض مزمنة .

حماية العيون والبشرة

المشمش مصدرًا غنيًّا بفيتامين A (بيتا‑كاروتين)، اللوتين، والزيكزانثين—عناصر تحافظ على صحة العين وتقلّل من خطر الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، وتدعم جلدًا مشرقًا وأكثر مرونة.

دعم توازن السوائل وصحة الكبد

محتوى الماء في المشمش يساعد على ترطيب الجسم، وخاصة بعد التمارين، كما أن لديه تأثيرات مدرة خفيفة.